Leyendarios y coordinación de obras en el Congreso, mientras que trabajadorespainted ciclocarriles para FIFA

Contenido de noticias que incluyen운데a diputada Elizabeth Mateos, la delincuencia de animales exóticos, un cumpleaños y convocado actividades en el Congreso de la Ciudad de México.

A través de un Punto de Acuerdo, presentado por la diputada Elizabeth Mateos, se recordó que hace unos días se hizo viral una denuncia por la presencia de chinches en este centro de espectáculos.

(Foto: especial), ambos de la alianza PAN-PRI-PRD, si bien hubo cuestionamientos, lo que imperó fue el reconocimiento, pero sobre todo, por su disposición a trabajar de la mano con la Jefatura de Gobierno y sus opositores morenistas. Ejemplo de ello fue el mensaje de bienvenida de la diputada de Morena, quien destacó que se han alejado de la confrontación y no han convertido la política en un espectáculo, por el contrario, han privilegiado el trabajo en territorio, o los señalamientos de la también morenista, quien señaló que ambos alcaldes son muestra de que la oposición no grita ni insulta.

Por supuesto que más de uno entendió para quiénes iba dedicada la indirecta. , diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, sí aprovechó el puente largo, hizo maletas y se fue de vacaciones, pero a celebrar su cumpleaños 43 en Orlando, Florida. Y no se fue solo, sino con dos de sus más cercanos colaboradores para festejar en grande y alejado del bullicio capitalino, además de las cámaras indiscretas que lo pudieran balconear.

La celebración del cumpleaños fue mucho más importante que las comparecencias de los alcaldes, que son parte de sus funciones. Dicen por los pasillos del Congreso que si algo caracteriza al legislador son sus largas fiestas y uno que otro exceso. ¿Le será suficiente el puente?

Nos cuentan que a poco menos de un mes de que empiece el Mundial de Futbol, organizaciones civiles convocaron a una ‘ciclopinta’ para pintar los ciclocarriles de la Ciudad de México a manera de exigencia de que la capital tenga cruces seguros y accesibles e infraestructura ‘de clase mundial’





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Congress Man Birthday Party Animal Cruelty Painting Work FIFA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pese a reforma federal, Congreso de Veracruz permitiría la reelección inmediata de diputadosLa Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado incurrió en una omisión al no incorporar la prohibición de reelección inmediata de diputadas y diputados locales, pese a que el...

Read more »

Guadalajara prepara el FIFA Fan Festival para la Copa Mundial de la FIFA 2026La ciudad mexicana de Guadalajara ya ha comenzado a preparar uno de los eventos más importantes para la Copa Mundial de la FIFA 2026, el FIFA Fan Festival, que transformará el Centro Histórico tapatío en el punto de reunión principal para miles de aficionados durante el torneo.

Read more »

FIFA, FIFA, FIFA y preparación para el Mundial 2026: mesa de la Copa del Mundo y soluciones de la FIFA para los problemas de movilidad y seguridad en el evento deportivo internacional más esperado.La FIFA trabajó en una mesa de la Copa del Mundo para abordar los desafíos de movilidad y seguridad en el Mundial 2026, con la colaboración de otros actores y la FIFA. También se gestionaron soluciones para garantizar la transparencia y la información durante el evento.

Read more »

Creador de contenido que luchaba contra fraudes digitales es quien finalmente necesitó de sus seguidoresUna persona vinculada con la lucha contra fraudes y riesgos en internet ser una de las personas que necesitan ayuda y apoyo debido a su enfermedad Nefritis Poliquística y decide para la campaña de recaudación para los tratamientos y se sorprende por el apoyo masivo recibido en tan corto tiempo.

Read more »