LG Hot Sale 2026: descuentos de hasta 55% en refrigeradores, lavadoras, pantallas OLED y laptops Gram

LG ofrece importantes descuentos durante el Hot Sale 2026 en sus principales categorías de productos. Se incluyen beneficios para nuevos clientes, meses sin intereses y ofertas específicas como el 10% adicional en refrigeradores por el 10° aniversario de la tecnología InstaView. Se recomienda consultar la tienda oficial para verificar la disponibilidad y los términos de cada promoción.

LG ha reunido una serie de promociones para el Hot Sale 2026 en sus principales líneas de productos, que incluyen refrigeradores, lavadoras, pantallas OLED, laptops Gram y otros dispositivos de tecnología.

Los descuentos llegan hasta el 55 por ciento, y se ofrecen beneficios especiales para nuevos clientes, así como meses sin intereses en productos seleccionados. Aunque no existe una sección de ofertas dedicada en el sitio web de LG, la suele mostrar rebajas directas en categorías clave. Este contenido recopila las mejores oportunidades de ahorro disponibles, verificadas diariamente por un equipo editorial que valida la vigencia de cada cupón y promoción.

El objetivo es presentar un catálogo actualizado que refleje el estado más reciente de las ofertas oficiales de LG





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