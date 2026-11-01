Liam Lawson descalificado en México: último en la parrilla por infracción técnica

La FIA descalifica a Liam Lawson del Q2 en México por infracción técnica en el MGU-K. El piloto neozelandés arrancará último en el Gran Premio F1 2026.

El piloto neozelandés Liam Lawson ha sido descalificado de la clasificación oficial del Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1. La decisión fue tomada por la Federación Internacional de Automóvil (FIA) después de que se determinara que el monoplaza de Red Bull presentó una infracción técnica específica durante la sesión de calificatoria. Este evento ocurrió en el histórico Autódromo Hermanos Rodríguez, sede habitual de la cita mexicana del calendario mundial.

Infracción técnica en el sistema MGU-K

La razón fundamental de la sanción radica en que el vehículo no cumplió con los requisitos mínimos de potencia establecidos para el sistema de recuperación de energía eléctrica conocido como MGU-K. Según los informes técnicos oficiales emitidos por la autoridad reguladora, el monoplaza de Lawson no alcanzó la potencia requerida después de que cruzó la línea de meta durante su vuelta más rápida registrada en la fase Q2 de la clasificación.

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Esta detección técnica es lo que provocó la descalificación inmediata del piloto de Nueva Zelanda del orden de salida definido en la qualificatoria. Aunque su descalificación significa que no cuenta con una posición válida en la parrilla, esto no implica que quede eliminado de la competencia total. Por el contrario, el equipo y la FIA han decidido permitir que continúe participando en la carrera principal programada para este domingo, manteniendo su estatus como corredor activo.

Situación compleja en la parrilla de salida

Como consecuencia directa de la descalificación, Liam Lawson se verá obligado a arrancar desde la última posición de la parrilla de salida. Esto representa un cambio drástico en sus expectativas, dado que previamente había logrado un octavo lugar en la clasificación antes de conocerse el fallo técnico. El equipo Red Bull Racing no ha solicitado la sustitución del piloto ni la inclusión de otro conductor para esta fecha, por lo que Lawson asumirá el reto de remontar desde el final del pelotón.

Este fin de semana en la Ciudad de México ha resultado particularmente complicado para el volante de Red Bull. Previamente, ya había recibido una penalización administrativa tras estar involucrado en un choque con su compañero de equipo, el célebre piloto Max Verstappen, durante la segunda sesión de prácticas. Ambas penalizaciones afectaron el rendimiento general del equipo en la jornada de calificación.

Impacto en el campeonato de pilotos 2026

La situación actual deja a Lawson en una posición estratégica comprometida para el desarrollo del Gran Premio de México de la temporada 2026 de Fórmula 1. La combinación de la penalización por colisión y la descalificación técnica ha alterado significativamente sus planes de carrera. Originalmente, la penalización previa había hecho que bajara de la octava a la novena posición en el orden provisional antes de que se anunciará la medida final de descalificación.

En cuanto a su desempeño general en la temporada vigente, Liam Lawson acumula un total de setenta y siete puntos. Esta cifra lo posiciona actualmente en la novena colocación dentro del campeonato mundial de pilotos. Su mejor resultado obtenido hasta el momento en la actual campaña deportiva fue el quinto lugar que logró conquistar durante el disputado Gran Premio de Mónaco.

El objetivo de Lawson en esta carrera mexicana es sumar puntos por cuarta vez de manera consecutiva en el campeonato. La última ocasión en la que no logró puntuar fue en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde terminó en la duodécima posición. Mantener la racha de puntos será crucial para consolidar su posición en la tabla general mientras intenta superar la difícil salida desde la última posición en el Autódromo Hermanos Rodríguez.