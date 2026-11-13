Liberación de tres hombres en Ocotlán tras 24 años de prisión injusta

Un juez en Jalisco ordena la libertad inmediata de Ricardo Almanza, Jorge Hernández y Sergio Rodríguez tras 24 años presos por secuestro, un delito que nunca cometieron y cuya detención fue declarada arbitraria por la ONU.

Un juez en la ciudad de Ocotlán, en el estado de Jalisco, ha ordenado la libertad inmediata y la absolución definitiva de Ricardo Almanza, Jorge Hernández y Sergio Rodríguez. Este fallo pone fin a un calvario de 24 años de encierro injusto para estos tres hombres, quienes fueron acusados falsamente de integrar una banda de secuestradores. La decisión judicial marca el cierre de un capítulo histórico de error judicial y violencia estatal que dejó seis personas encarceladas y una más fallecida en prisión.

Origen de la detención arbitraria y torturas documentadas

La cadena de eventos que llevó a esta situación comenzó en agosto de 2002, cuando la Policía de Tlaxcala detuvo a Jorge Hernández al salir de su domicilio en Ecatepec, Estado de México. Los agentes lo trasladaron a Tlaxcala bajo cargos de secuestro y lo sometieron a torturas físicas graves. Hernández relata que fue golpeado con tal fuerza que su cabeza quedó atrapada entre una tapa y el borde de una cisterna, lo que le dejó secuelas permanentes en su ojo izquierdo y visión borrosa.

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Ricardo Almanza, cuñado de Hernández, fue a Tlaxcala para solicitar informes sobre el paradero de su familiar, pero también fue detenido y torturado por los mismos elementos. Almanza sufrió golpes directos en la boca, el rostro y la cabeza para obligarlo a guardar silencio y responder preguntas predeterminadas. En el mismo operativo policial se capturó a Oswaldo Rodríguez y a tres parientes de este: Hugo, su padre; Sergio, su hermano; y José, su tío. Los acusados de ser parte de la banda 'Los Kempes' fueron sometidos a un montaje jurídico donde se les obligó a repetir palabras clave como 'dinero' bajo coacción.

Cronología de sentencias revocadas y muertes en prisión

Durante el proceso legal, el Ministerio Público vinculó a los detenidos con una banda criminal utilizando audios obtenidos mediante tortura. Hugo Rodríguez logró salir en libertad a los pocos meses de su detención, pero los otros cinco hombres permanecieron en distintas cárceles federales. Sus sentencias fueron posteriormente revocadas mediante amparos, reconociéndose la ilegalidad de su encarcelamiento. Sin embargo, la libertad definitiva no llegó para todos; José Ramos murió dentro de la prisión sin haber recibido una sentencia condenatoria firme en 2013.

Oswaldo Rodríguez fue liberado en 2016 tras un juez anular los dictámenes de voz y otras pruebas de cargo. En 2023, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (ONU) emitió un requerimiento formal exigiendo su liberación inmediata. La organización internacional determinó que las detenciones carecían de orden de aprehensión y constituyeron un caso claro de tortura y tratamiento cruel e inhumano. La presión internacional fue un factor clave para que el sistema de justicia mexicano revisara el estatus de los detenidos restantes.

Reacciones de los liberados y responsabilidades penales pendientes

El pasado 22 de octubre, la resolución judicial absolvió a Almanza, Hernández y Rodríguez. Jorge Hernández expresó una mezcla de emociones tras su salida, indicando que todo se ve diferente después de dos décadas de encierro. Atribuyó su captura inicial a la corrupción y a la necesidad del gobierno de Tlaxcala de mostrar resultados en la lucha contra el delito, incriminando a personas inocentes para cumplir metas estadísticas. Hernández subrayó que ninguno de ellos tenía relación con los delitos por los que fueron juzgados.

Sergio Rodríguez calificó la justicia anterior como 'del hombre', sentenciando a inocentes por crímenes que no cometieron. Ahora, la atención se centra en la responsabilidad penal de quienes ejecutaron estas detenciones. Existen órdenes de aprehensión vigentes contra ocho policías que participaron en los secuestros y torturas, así como contra un ministerio público que acreditó la detención. Varios de los funcionarios involucrados se han amparado contra estas órdenes, y hasta el momento, solo uno se encuentra en prisión sin sentencia final.