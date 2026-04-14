Liberan al alcalde de Taxco y a su padre tras operativo federal

Juan Andrés Vega Carranza, presidente municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, y su padre, fueron liberados tras un operativo coordinado por fuerzas federales y estatales. Las autoridades señalan a la Familia Michoacana como posible responsable del secuestro.

El secretario informó que Juan Andrés Vega Carranza , presidente municipal de Taxco de Alarcón, en el estado de Guerrero , y su padre, Juan Vega Arredondo, quienes habían sido privados de su libertad, fueron hallados con vida tras un operativo federal . La noticia fue comunicada durante la conferencia de prensa presidencial, donde se destacó la importancia de la colaboración entre las fuerzas federales y estatales para lograr este resultado. 'Todo indica que es atribuible a la Familia Michoacana ', precisó el funcionario, señalando a uno de los grupos criminales que opera en la región como presunto responsable del secuestro. La exitosa operación fue el fruto de un intenso despliegue de seguridad que involucró a diversas instituciones y se extendió por varios días, demostrando la determinación del gobierno en combatir la delincuencia y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

El secuestro de Juan Andrés Vega Carranza y su padre, Juan Vega Arredondo, ocurrió el pasado 11 de abril, generando una fuerte preocupación en la comunidad y en las autoridades. Las primeras investigaciones indicaron que el presidente municipal y su padre fueron interceptados mientras circulaban por la carretera Taxco – Cuernavaca. A partir de ese momento, se activó un operativo de búsqueda que involucró a elementos de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y las fiscalías. El primer hallazgo fue el vehículo en el que viajaban, localizado el día 12 de abril. Posteriormente, la investigación condujo a las autoridades hacia el Estado de México, donde finalmente las víctimas fueron encontradas y puestas bajo resguardo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. La magnitud del operativo, coordinado entre fuerzas federales y estatales, reflejó la prioridad que se le dio a la resolución de este caso y la voluntad de las autoridades de no tolerar actos de violencia y extorsión, especialmente en una zona turística como Taxco, conocida por su belleza y rica historia.

Taxco de Alarcón, uno de los principales destinos turísticos del estado de Guerrero, ha experimentado recientemente una alta afluencia de visitantes, especialmente durante la Semana Santa. Sin embargo, la región también enfrenta la presencia de grupos delictivos que buscan controlar la zona a través de la extorsión y la violencia, lo cual representa un desafío constante para las autoridades y la población local. La liberación del alcalde y su padre representa un alivio para la comunidad y una señal de esperanza en la lucha contra la impunidad. El éxito de la operación demuestra la capacidad de las fuerzas de seguridad para trabajar en conjunto y la importancia de la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno. Este caso pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la seguridad en Taxco y en toda la región de Guerrero, para proteger a los ciudadanos y garantizar que el turismo, principal fuente de ingresos para muchos, pueda desarrollarse en un ambiente seguro y estable. La situación en Taxco destaca la urgencia de abordar las causas profundas de la criminalidad y de promover el desarrollo social y económico para erradicar la violencia y la inseguridad.





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