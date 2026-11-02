Libertad bajo custodia electrónica para Marius Borg Høiby en apelación

El tribunal de Oslo permite el régimen domiciliario con tobillera para el hijo de la princesa heredera, pese a la apelación fiscal por los condenas por violación.

El Tribunal de Distrito de Oslo autorizó este lunes la suspensión de la prisión preventiva para Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera Mette-Marit de Noruega, permitiéndole residir en su domicilio con vigilancia electrónica. Esta decisión judicial responde a la solicitud de la defensa para cambiar el régimen de detención antes de que se resuelva su recurso de apelación programado para febrero. El tribunal determinó que el uso de una tobillera electrónica constituye una medida suficiente para mitigar el riesgo de reincidencia, considerando la gravedad de la sentencia condenatoria previa.

Detalles legales y régimen de custodia

Marius Borg Høiby, de 29 años, permanecerá bajo estricto arresto domiciliario en su residencia en Skaugum, aunque la resolución judicial permite excepciones específicas. Podrá abandonar el hogar solo con permiso explícito para asistir al trabajo, a la escuela, a recibir tratamiento médico o para visitar a familiares directos enfermos. Esta restricción de movimiento fue considerada por los jueces como un equilibrio adecuado entre la seguridad pública y los derechos del acusado durante el periodo de apelación.

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La medida entra en vigencia inmediatamente, aunque la Fiscalía ha interpuesto un recurso contra esta liberación condicional. La fiscal Oda Karterud informó a la emisora pública NRK que ha solicitado la suspensión inmediata de la decisión judicial. Esto significa que, en la práctica, Høiby continuará en su régimen de prisión domiciliaria con tobillera electrónica hasta que el recurso sea revisado, ya que el tribunal rechazó la petición del fiscal para prolongar la cautela actual.

Contexto de la condena y apelación

Esta resolución se produce en un contexto judicial complejo, ya que Høiby fue condenado en junio de este año a cuatro años de prisión por dos casos de violación y maltrato a una exnovia. Durante el juicio de primera instancia, fue declarado culpable de 34 de los 39 delitos de los que fue acusado. Las condenas incluyen agresiones, amenazas, posesión de marihuana, quebrantamiento de órdenes de alejamiento e infracciones graves de tráfico, demostrando un patrón de comportamiento ilegal extendido.

Además de la pena de cárcel, el tribunal ordenó al joven pagar una indemnización conjunta de 640 mil coronas noruegas, equivalentes a aproximadamente 58 mil euros, a las cuatro víctimas involucradas en los casos. La defensa ha negado los cargos más graves y ha recurrido la sentencia, argumentando insuficiencia de pruebas o aplicación indebida de la ley. El joven ha reconocido anteriormente tener problemas con el alcohol y las drogas, factores que el tribunal considera al evaluar el riesgo de que vuelva a cometer delitos.

Impacto en la Familia Real Noruega

La situación legal de Marius Borg Høiby genera un impacto significativo en la Casa Real de Noruega, especialmente debido a las circunstancias de salud de su madre. La princesa heredera Mette-Marit padece fibrosis pulmonar, una enfermedad diagnosticada en 2018 que requirió un trasplante de pulmón realizado con éxito el 17 de junio pasado. Høiby ha solicitado en repetidas ocasiones su liberación para estar junto a su madre, argumentando la necesidad de apoyo familiar en su recuperación postquirúrgica.

La princesa Mette-Marit, de 52 años, también ha enfrentado presiones mediáticas por su pasado. En enero, documentos públicos revelaron sus frecuentes contactos con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein entre 2011 y 2014. Estas revelaciones conmocionaron a la opinión pública noruega, añadiendo otra capa de complejidad a la percepción social de la familia real mientras lidia con el juicio pendiente de apelación del hijo de la princesa.