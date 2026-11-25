La gobernadora y el alcalde de Villagrán inauguran pavimentación en Santa María. La inversión supera los 10.9 millones de pesos y reaviva tensiones políticas entre morenistas y panistas.

La gobernadora de Tamaulipas, Libia Dennise García Muñoz Ledo, y el presidente municipal de Villagrán, Juan Miguel Ramírez Sánchez, coincidieron en el inicio de la pavimentación de la calle Villagrán en la colonia Santa María. Este evento marcó el arranque de una obra valorada en 10.9 millones de pesos, destinada a mejorar la infraestructura urbana y los servicios básicos de la localidad.

Inversion y mecanismo de financiamiento

La inversión total para este proyecto alcanza los 10.9 millones de pesos. De esta cantidad, 10.6 millones provienen de recursos gestionados por el gobierno estatal a través de créditos. El monto restante corresponde a la aportación del municipio, integrando esta actuación dentro de la estrategia Manos a la Obra del gobierno de Tamaulipas.

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La obra contempla la pavimentación de 463 metros con concreto hidráulico, así como la construcción de banquetas y guarniciones. Adicionalmente, se rehabilitarán las redes de drenaje sanitario y agua potable. El proyecto también incluye la instalación de alumbrado público y señalización vial para garantizar la seguridad y funcionalidad de la vía.

Defensa del endeudamiento estatal

Libia Dennise García Muñoz Ledo defendió la contratación de la deuda pública solicitada al Congreso del Estado. La gobernadora agradeció explícitamente a los diputados que votaron a favor del crédito, señalando que sin su apoyo no sería posible contar con estos recursos. Advirtió a los legisladores de oposición que rechazaron el financiamiento que el dinero sí llegó a las obras.

La titular del ejecutivo estatal comparó el empréstito con la necesidad de pedir prestado para mejorar una vivienda propia. Reiteró que su administración opera bajo la premisa de que no se ven colores políticos, sino obras concretas. Destacó que se trata de acciones para los 46 municipios y que esta actuación específica surgió de gestiones realizadas con el municipio.

Postura del municipio y críticas implícitas

Juan Miguel Ramírez Sánchez mantuvo una postura más seria durante el acto, enfatizando que el dinero público pertenece al pueblo y debe traducirse en beneficios directos. El alcalde subrayó que su administración no tolerará obras con defectos y que supervisará cada peso invertido. Buscó diferenciar su gestión de prácticas anteriores que consideraba deficientes.

Aunque agradeció los recursos estatales, Ramírez Sánchez lanzó indirectas hacia los diputados que rechazaron el crédito. Puntualizó que el presupuesto debe reflejarse en servicios de calidad para la ciudadanía. La mandataria estatal, por su parte, sonrió y agradeció las muestras de apoyo, mientras el intercambio con el alcalde fue mínimo y protocolario.

Reclamos ciudadanos y dispositivo de seguridad

El evento estuvo marcado por la presencia de simpatizantes de ambos partidos que protagonizaron una competencia de porras. Sin embargo, también hubo espacio para la protesta ciudadana. Una mujer logró colocarse en la parte posterior del escenario con una cartulina exigiendo la rehabilitación de los accesos al Bachillerato Bivalente Militarizado.

Pese al fuerte dispositivo de seguridad desplegado en la colonia Santa María, la ciudadana logró contactar a la gobernadora. Manifestó su frustración al indicar que había acudido previamente con las autoridades municipales sin recibir respuesta. Este episodio evidenció la tensión entre las demandas inmediatas de la comunidad y los actos protocolarios del gobierno.