Licencia de conducir permanente en CDMX será vigente durante todo 2026

El gobierno de la Ciudad de México amplió la vigencia del programa de licencia permanente para vehículos particulares, permitiendo su obtención hasta finales de 2026 con un pago único de 1500 pesos. Conoce los requisitos y cómo tramitarla.

La licencia permanente de conducir para vehículos particulares seguirá siendo una opción disponible en la Ciudad de México durante todo el año 2026. Esta decisión se tomó después de que el Gobierno de la capital extendiera el plazo del programa implementado originalmente en noviembre de 2024, garantizando que los conductores puedan acceder a este documento sin necesidad de renovaciones periódicas.

La medida responde a la demanda de muchos ciudadanos que buscan simplificar trámites administrativos relacionados con la movilidad personal. El costo para obtener esta licencia es de mil quinientos pesos mexicanos, un pago único que cubre la expedición del documento por tiempo indefinido, siempre y cuando el titular cumpla con los requisitos establecidos.

El trámite puede realizarse tanto en línea a través de la plataforma oficial del gobierno de la ciudad como en los módulos físicos autorizados, lo que facilita el acceso para una amplia gama de usuarios. Los requisitos para solicitar la licencia permanente son claros y están enfocados en garantizar que los solicitantes sean personas legalmente capacitadas para conducir. Entre ellos destaca el pago de los derechos correspondientes, que asciende a mil quinientos pesos.

Además, es necesario presentar identificación oficial, comprobante de domicilio, y en muchos casos, acreditar la evaluación de un examen teórico y práctico que certifique los conocimientos y habilidades del conductor. Es importante señalar que esta modalidad de licencia permanente aplica exclusivamente para vehículos particulares. Aquellos que deseen o necesiten permisos para transporte público, transporte de carga o servicios especializados, como taxis o aplicaciones de movilidad, continúan sujetos a regulaciones y procesos de renovación específicos, diferentes a este programa.

La base legal de este programa se sustenta en reformas aprobadas por el Congreso de la Ciudad de México al Código Fiscal local durante 2024. Dichas modificaciones restablecieron la posibilidad de emitir licencias permanentes y fijaron el cobro de derechos asociado. A su vez, este esfuerzo se alinea con los principios de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que promueve acciones para fortalecer la seguridad en las calles y la capacitación continua de los conductores.

El objetivo final es prevenir siniestros viales fomentando una cultura de responsabilidad entre los usuarios de las vías. Aunque el programa ha sido bien recibido por gran parte de la población, expertos en seguridad vial advierten que la emisión de licencias permanentes debe ir acompañada de mecanismos robustos para reevaluar periódicamente la aptitud física y mental de los conductores, especialmente a medida que envejecen.

Sin embargo, por el momento, la autoridad ha optado por priorizar la simplificación administrativa. En un contexto más amplio, laCiudad de México se prepara para enfrentar desafíos de movilidad y seguridad durante el Mundial 2026, evento que albergará parcialmente en el Estadio Azteca. Expertos han alertado sobre un posible aumento en casos de abuso y explotación sexual infantil, dado que el país es percibido por redes de depredadores como un territorio con altos niveles de impunidad.

Paralelamente, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) encara su propia lista de problemas: obras inconclusas, la amenaza constante de bloqueos por parte de grupos magisteriales y un historial reciente de caos provocado por lluvias intensas que han causado filtraciones en la Terminal 1. Estos factores podrían complicar la logística de los aficionados que visiten la capital durante el torneo.

Por otro lado, historias como la de Raúl Torres, originario de Querétaro y colaborador en el santuario Ambue Ari en la Amazonia boliviana, donde ayuda en la defensa y rescate de fauna, muestran la diversidad de iniciativas ciudadanas que coexisten con los grandes eventos metropolitanos





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