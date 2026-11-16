Liga BBVA MX: Claves para la clasificación a la Liguilla Apertura 2026

Conoce las matemáticas exactas para la clasificación a la Liguilla del Apertura 2026. Santos, Monterrey, León y Pumas necesitan resultados específicos para asegurar su boleto.

La fecha decisiva para el fútbol mexicano está programada para este fin de semana con la última jornada del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Este encuentro final define la última ronda de clasificación, donde solo tres boletos para la Liguilla continúan en juego entre siete equipos. Cinco escuadras ya han asegurado su participación en los Cuartos de Final, mientras que seis conjuntos tienen su eliminación matemática confirmada y solo buscan cerrar su calendario.

Matemáticas de clasificación para los aspirantes

La lucha por los últimos tres puestos es extremadamente reñida y depende de múltiples factores simultáneos. Santos Laguna lidera con 25 puntos, seguido muy de cerca por Monterrey con 24 puntos y León con 23 puntos. El cuarto escalón lo ocupan Pachuca y Tijuana, ambos con 22 puntos, mientras que Pumas suma 21 puntos y Querétaro 20 puntos. Estos siete equipos se disputan el acceso a la ronda eliminatoria, donde los puntos y la diferencia de goles serán determinantes.

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Los escenarios se complican al analizar los enfrentamientos directos. Santos enfrenta a León en un duelo de alta tensión, mientras que Pumas recibe a Monterrey en otro choque decisivo. En ambos partidos, muy probablemente uno de los contendientes salga clasificado directamente, lo que reduce drásticamente las opciones del otro equipo. La complejidad aumenta porque los resultados de los demás partidos condicionan la clasificación de todos.

Requisitos exactos para cada conjunto

Santos Laguna recibe a León con la ventaja de tener opciones amplias. Un simple empate o incluso una derrota les permitiría clasificar, siempre y cuando Monterrey, León, Pachuca y Tijuana no ganen sus respectivos encuentros. Monterrey, por su parte, visita a Pumas y necesita ganar, empatar o incluso perder, condicionado a que León, Pachuca o Tijuana no logren los tres puntos. La dependencia es mutua y crítica.

León tiene un escenario más restrictivo al visitar a Santos. Necesita ganar para asegurar su plaza, aunque tiene alternativas con empates o derrotas si otros resultados les favorecen. Para pasar con un empate, Pachuca y Tijuana no pueden sumar los tres puntos, y Pumas no debe ganar con una diferencia de dos goles. Si León pierde, debe ocurrir que Pachuca y Tijuana fallen, Pumas no triunfe, y Querétaro no gane con cinco o más goles de margen.

Pachuca recibe a Toluca con la obligación de ganar si León no gana. Un empate sirve solo si León pierde y Tijuana y Pumas no logran la victoria. Tijuana enfrenta a Atlante con el mismo requisito de ganar si León no lo hace, o empatar si León y Pachuca pierden y Pumas no triunfa. Pumas, al recibir a Monterrey, necesita ganar y que León, Pachuca y Tijuana no ganen. Querétaro tiene la tarea más difícil: ganar a Necaxa y que pierdan León, Pachuca y Tijuana, además de que Pumas no gane.

Clasificados y eliminados en el Apertura 2026

Mientras la lucha por los últimos puestos es incierta, cinco equipos ya han asegurado su lugar en los Cuartos de Final. Cruz Azul lidera la tabla con 32 puntos, seguida por América con 30 puntos y Guadalajara también con 30 puntos. Toluca y Atlas completan el grupo de clasificados con 27 puntos cada uno. Estos equipos se juegan este fin de semana no la clasificación, sino la posición final en la tabla general para tener mejor llave en la eliminatoria.

Cruz Azul, América y Chivas son los únicos conjuntos que pueden alcanzar el primer lugar de la tabla al terminar esta jornada 17. Por otro lado, la situación es diferente para los equipos eliminados. Puebla, Atlético de San Luis, Tigres, Atlante, Necaxa y Juárez ya han perdido cualquier esperanza matemática de clasificar. Estos seis clubes continúan jugando únicamente por cumplir con el calendario oficial y ya dirigen sus estrategias hacia el siguiente torneo.

Impacto y próximos pasos en la liga

La última jornada del Apertura 2026 definirá no solo quiénes juegan la liguilla, sino también la jerarquía entre los clasificados. Los detalles matemáticos mencionados requieren un monitoreo constante de los marcadores simultáneos. Las decisiones de directivos y entrenadores se centrarán en maximizar el rendimiento para obtener un mejor emparejamiento. La precisión en los resultados será la clave para que Santos, Monterrey, León, Pachuca, Tijuana, Pumas o Querétaro aseguren su boleto.