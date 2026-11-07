Liga Femenil: fechas y horarios de los Cuartos de Final del Apertura 2026

La Liga Femenil publicó las fechas y horarios de los Cuartos de Final del Apertura 2026, que inician el 10 de noviembre con partidos de ida y vuelta.

La Liga Femenil dio a conocer los horarios y las fechas de los Cuartos de Final del Apertura 2026, una fase que arrancará el 10 de noviembre. Rayadas, América, Tigres, Chivas, Pachuca, Toluca, Pumas y FC Juárez son los ocho clubes que siguen en la disputa por el título, que actualmente ostenta el conjunto de las Águilas del América Femenil.

El calendario fue compartido por la propia Liga Femenil en sus canales oficiales e incluye los partidos de ida y de vuelta de los cuatro cruces. La ronda tendrá una particularidad en la serie que enfrentará al América con Toluca, debido a un cambio de sede que se explica más adelante.

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Calendario de ida y vuelta de los Cuartos de Final

Los partidos de ida se disputarán entre el 10 y el 11 de noviembre. Pumas enfrentará a Tigres el 10 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario, mientras que FC Juárez recibirá a Chivas el mismo día a las 21:00 horas en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

El 11 de noviembre, el América recibirá a Toluca a las 19:00 horas en el Estadio Banorte. Ese mismo día, Pachuca enfrentará a Rayadas a las 21:00 horas en el Estadio Hidalgo.

La vuelta se jugará entre el 14 y el 15 de noviembre. Tigres recibirá a Pumas el 14 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio Universitario, y Chivas será local ante FC Juárez a las 21:00 horas en el Estadio Akron.

El 15 de noviembre, Rayadas será local frente a Pachuca a las 19:00 horas en el Estadio BBVA. Esa misma fecha, Toluca recibirá al América a las 21:10 horas en el Estadio Nemesio Diez.

Cambio de sede del América Femenil en la serie ante Toluca

El América Femenil tendrá que jugar el partido de ida en el Estadio Banorte, lo que modifica la localía habitual en su serie de Cuartos de Final. Según informó el propio club, la decisión responde a compromisos previamente establecidos entre el inmueble y la NFL.

Con este ajuste, la Vuelta se disputará en el Estadio Nemesio Diez, sede de Toluca, el 15 de noviembre a las 21:10 horas. Por ello, el cuadro azulcrema no podrá disfrutar de su afición en la vuelta como estaba previsto.

Criterio de desempate según el Reglamento de la Liga Femenil

El Reglamento de Competencia de la Liga Femenil establece que, si la serie termina empatada en el marcador global, el club que avanzará será el que haya terminado en mejor posición dentro de su grupo. Así se define el pase a Semifinales cuando ambos partidos no alcanzan una diferencia en el resultado.

De acuerdo con el mismo reglamento, los clubes vencedores serán aquellos que, en los dos partidos, anoten el mayor número de goles durante el tiempo reglamentario, criterio conocido como marcador global. En caso de empate en ese marcador, clasificará a Semifinales el club que haya obtenido una mejor posición al término de la Fase Regular del respectivo torneo.

Qué significa el calendario para aficionados y clubes

Para los aficionados, el calendario confirma que la fase de Cuartos de Final se jugará en cuatro llaves durante dos fines de semana consecutivos de competencia, con partidos en estadios de distintos estados del país. Los seguidores de América deberán revisar la sede actualizada de su encuentro de ida, ya que el cambio en el Estadio Banorte responde a un compromiso ajeno al equipo.

Para los clubes que avancen, la siguiente etapa será la Semifinal, cuya fecha dependerá de los resultados combinados de cada serie. La Liga Femenil mantiene como referencia oficial las fechas y horarios publicados, por lo que los equipos y aficionados deben seguir esos datos al planificar sus desplazamientos.