Liga Mexicana del Pacífico: Horarios y enfrentamientos del martes 10 de noviembre 2026

Conoce los cinco partidos de la Liga Mexicana del Pacífico para el 10 de noviembre 2026, con horarios y transmisión. Analizamos a los Naranjeros de Hermosillo y otros contendientes.

La Liga Mexicana del Pacífico se acerca al cierre de su temporada regular, intensificando la competencia por el título. El martes 10 de noviembre se programaron cinco encuentros estratégicos para definir las posiciones de los clasificados a la ronda final. Los aficionados pueden seguir la acción desde las 7:30 de la noche hasta las 9:30 de la noche a través de la plataforma oficial Youtube LMP.

Calendario completo de juegos del 10 de noviembre

La agenda nocturna comienza con un duelo directo entre los Mayos de Navojoa y los Charros de Jalisco a las 7:30 de la noche. Este enfrentamiento resulta crucial para evaluar la fortaleza del equipo que lidera la tabla general. Los Charros buscan consolidar su dominio, mientras los Mayos intentan cerrar la brecha con los primeros lugares de la conferencia.

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A las 8:30 de la noche se disputan tres partidos simultáneos en diferentes estadios. Los Algodoneros de Guasave reciben a los Jaguares de Nayarit en un choque de equipos que buscan mejorar su racha reciente. Paralelamente, los Cañeros de Los Mochis enfrentan a los Venados de Mazatlán en un duelo histórico de la liga.

En el mismo horario, los Yaquis de CD Obregón se miden contra los Naranjeros de Hermosillo en un partido de alta tensión. El cierre de la jornada corresponde a los Tomateros de Culiacán contra los Águilas de Mexicali a las 9:30 de la noche. Todos los juegos están disponibles para transmisión en video bajo la marca Youtube LMP.

Predominio histórico de los Naranjeros de Hermosillo

Los Naranjeros de Hermosillo se consolidan como la institución más exitosa en la historia de la Liga Mexicana del Pacífico. El club suma 17 títulos de campeón, una ventaja significativa sobre sus perseguidores más directos en la tabla histórica de victorias. Este número refleja una década de dominio continuo en la competición invernal del noroeste de México.

En segundo lugar de la tabla histórica se ubican los Tomateros de Culiacán con 13 campeonatos totales. Los Venados de Mazatlán completan el top tres con un palmarés de 9 títulos. Estos datos estadísticos evidencian la jerarquía tradicional de los equipos de la costa pacífica en la era moderna de la liga.

El dinamismo de los Charros de Jalisco

A pesar de tener solo cuatro trofeos en su haber, los Charros de Jalisco son considerados candidatos principales para esta temporada 2026. Su éxito reciente se destaca por haber conquistado las dos campañas más recientes antes de este evento. Esta racha de victorias ha posicionado al club como un rival peligroso para los históricos de Sonora.

La proximidad del final de la temporada regular significa que cada juego en noviembre tiene un peso histórico mayor. Los equipos luchan por asegurar el primer lugar en su conferencia para obtener la ventaja de localía en la serie final. Los aficionados deben monitorear los resultados de los cinco compromisos para entender las posibilidades reales de cada escuadra.

La estrategia de transmitir todos los partidos por Youtube LMP permite un acceso universal a la información deportiva. Este formato digital democratiza el consumo de la liga regional más antigua de México. La cobertura detallada de horarios y enfrentamientos facilita la planificación de los espectadores para no perderse ningún detalle táctico de la competencia.

Los analistas deportivos sugieren que la disputa por el título será entre los Naranjeros de Hermosillo, los Charros de Jalisco y los Tomateros de Culiacán. La consistencia durante los juegos del 10 de noviembre determinará si los favoritos mantienen su estatus o si los equipos emergentes rompen el ciclo tradicional de poder en la liga.