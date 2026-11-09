Liga MX 2026: Cruz Azul lidera tras Jornada 16 de cara a la Liguilla

Cruz Azul encabezó la tabla de la Liga MX tras 16 jornadas del Apertura 2026. América y Chivas persiguen. Conoce los clasificados a la Liguilla.

Cruz Azul consolidó su posición de líder en la Liga MX tras la conclusión de la jornada dieciséis del torneo Apertura 2026. El conjunto celeste acumuló 32 puntos en la tabla general, situándose a la cabeza de la competencia mientras se acerca el cierre de la fase regular.

Clasificados directos a la Liguilla

Toluca y Atlas ya aseguraron su participación en la siguiente etapa del campeonato. Estos dos equipos cerraron sus cupos para la fase eliminatoria conocida como la 'Fiesta Grande' antes de que finalicen las 17 jornadas programadas.

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La clasificación anticipada de Toluca y Atlas reduce el número de equipos en disputa. Solo quedarán por definir los tres últimos boletos disponibles para completar el cuadro de ocho participantes en los cuartos de final.

La lucha por los últimos lugares

América y Chivas se mantienen en una intensa batalla por el segundo y tercer puesto. Ambos clubes suman 30 unidades, quedando a solo dos puntos de distancia del líder Cruz Azul. Esta brecha estrecha mantiene la competencia abierta para las posiciones altas.

El grupo de perseguidores incluye a Santos, León, Pachuca, Tijuana, Monterrey, Pumas y Querétaro. Estos siete clubes se disputarán los tres lugares restantes que otorgan el pase a la ronda decisiva del torneo.

Situación pendiente de los equipos rezagados

La tabla de posiciones refleja una situación particular en los últimos puestos de la clasificación. Querétaro y Monterrey tienen pendiente su encuentro correspondiente a la fecha catorce del calendario.

Esta deuda pendiente afecta la proyección final de los puntos para ambos clubes. Sus resultados no contabilizados podrían alterar el orden definitivo en la tabla antes del arranque de la eliminatoria.

Criterios de desempate en la fase final

La normativa del Apertura 2026 establece que únicamente los primeros ocho lugares acceden a la Liguilla. En caso de igualdad de puntos, la posición en la tabla regular servirá como único criterio de desempate durante la fase de eliminación directa.

Las series de cuartos de final se desarrollarán bajo el formato de ida y vuelta. Esta estructura obliga a los equipos a mantener la consistencia en todos los encuentros restan para asegurar su paso a la siguiente ronda sin depender de criterios externos.