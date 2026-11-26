Conoce el horario y dónde ver la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX. Pumas, Necaxa, Santos y Pachuca viven momentos críticos en la liguilla.

La liga mexicana entra en la recta final con la disputa de la Jornada 17 del Torneo Apertura 2026. Este calendario de partidos definirá los destinos de varios clubes en su búsqueda por la Liguilla, mientras que otros se preparan para el cierre del torneo regular con partidos sin mayor consecuencia en la tabla general.

Pumas y Monterrey en la lucha directa por el boleto

Pumas de la UNAM enfrenta a Monterrey en un duelo de alta tensión donde ambos conjuntos luchan directamente por asegurar su clasificación. Este partido es clave para que el equipo universitario no pierda opciones de entrar a la postemporada, mientras que el club regio busca mantenerse en la pelea. Para los espectadores en México, el encuentro puede verse a través de la plataforma digital correspondiente, y en Estados Unidos también hay opciones de transmisión disponibles. La intensidad de este cruce radica en que cada punto suma crucialmente para la posición final en la tabla acumulada.

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Santos Laguna y León en duelo por la calificación

El duelo entre Santos Laguna y León se presenta como una confrontación directa en la búsqueda de la Liguilla. Ambos equipos necesitan vencer para mantener vivas sus aspiraciones de acceder a los cuartos de final del torneo. Los aficionados que deseen seguir este encuentro desde México pueden sintonizar la transmisión a través de ViX. Por su parte, en Estados Unidos, la plataforma ViX también ofrece la cobertura para que los seguidores no se pierdan cada jugada de este partido fundamental para la clasificación de ambos clubes.

Pachuca y Toluca definen su posición en la tabla

Pachuca se enfrenta a Toluca con el objetivo de asegurar su pase a la Liguilla, un objetivo que está en juego en este compromiso. Los Tuzos necesitan aprovechar su localía para obtener los tres puntos necesarios. Por otro lado, los Diablos Rojos ya han asegurado su clasificación y ahora buscan mejorar su posición en la tabla para tener ventaja de localía en los primeros rondas de los cuartos de final. Este partido no tiene el peso de la eliminación, pero sí la importancia de cerrar con brote de oro la fase regular.

Clubes eliminados sin nada que disputar en la tabla

En el otro extremo de la tabla, Querétaro y Necaxa se enfrentan en un duelo donde ambas selecciones ya están eliminadas de la Liguilla. Al no tener nada que disputar en la tabla general, el partido se jugará con el único fin de mantener el orgullo deportivo. Este compromiso forma parte de la actividad final del torneo regular del Apertura 2026 para estos dos clubes. De manera similar, Puebla y Atlético de San Luis se miden en el Estadio Cuauhtémoc en un encuentro donde ambos equipos también están eliminados. La única motivación en este caso es el honor deportivo, ya que no hay repercusiones en la clasificación ni en la posición final en la tabla acumulada.

Contexto de clasificación y comentarios del cuerpo técnico

El entrenador de Monterrey, Gerardo 'Tata' Martino, se ha pronunciado sobre las posibilidades de su equipo para calificar a la Liguilla. Martino expresó la necesidad de entrar con fuerza a los partidos restantes por el bien de la ciudad y del club. En el caso de Pumas, el guardameta Keylor Navas declaró que no se puede estar feliz si no se gana, resaltando la mentalidad competitiva del equipo. Además, Pumas tuvo un momento destacado cuando su portero realizó una atajada brutal que evitó un gol claro, manteniendo a su equipo con vida en la lucha. Este gesto reflejó los reflejos impresionantes del jugador, fundamentales para la estrategia del equipo. Por otro lado, Santiago Baños, actual presidente deportivo del Club América, es candidato para reemplazar a Carlos Emilio González en la presidencia de Tigres. Esta noticia añade un contexto de cambios directivos al panorama de la liga. Por último, Pep Guardiola lamentó la muerte del periodista Eliseo 'Chevo' Martínez, con quien coincidió en Dorados de Sinaloa, mostrando un lado humano fuera de las canchas.