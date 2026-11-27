Análisis de los resultados de ida de los Cuartos de Final de la Liga MX Apertura 2026. Cruz Azul avanza liderando, mientras América, Toluca, Pachuca y Chivas enfrentan desafíos en casa.

El torneo Apertura 2026 de la Liga MX ha entrado en una fase decisiva con la disputa de los partidos de ida de los Cuartos de Final, donde el club Cruz Azul se ha posicionado como el favorito más claro para alcanzar las Semifinales. El equipo azulgrana demostró su superioridad técnica y física al vencer contundentemente al Club León con un marcador de 4 a 0 en un encuentro disputado bajo condiciones climáticas adversas de lluvia intensa. Este resultado abrumador no solo garantiza a Cruz Azul un viaje tranquilo a la siguiente ronda, sino que también deja en claro su momento óptimo de forma competitiva.

Cruz Azul impone su autoridad ante León

La victoria de Cruz Azul sobre León fue contundente y sin matices, cerrando la serie de ida con una diferencia abrumadora que deja casi asegurada su clasificación. El equipo no solo dominó el juego, sino que también aprovechó las condiciones del terreno, que incluían lluvia, para imponer su ritmo y dejar sin opciones a los visitantes. Los aficionados y analistas coinciden en que este dominio deja a Cruz Azul en una posición de poder indiscutible para la vuelta.

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El equilibrio entre América y Rayados

En otro de los cruces más esperados, Club América y Rayados de Monterrey empataron sin goles, un resultado que rompió las expectativas previas de un duelo más abierto. Se anticipaba que el conjunto de América, con el nombre del fútbol mexicano, aprovecharía la superioridad numérica tras la expulsión de un jugador de Monterrey para descolgar una victoria amplia. Sin embargo, la ausencia de goles y la incapacidad de romper el cerco defensivo rival mantienen la incógnita hasta el partido de vuelta.

La estrategia defensiva de Monterrey

Rayados de Monterrey condicionó su juego de manera efectiva al reducir sus efectivos tras una expulsión, optando por una estrategia ultra defensiva que frustró los ataques del América. Esta decisión táctica ha dejado al equipo capitalino con la tarea de resolver la serie en el Estadio Azteca el sábado próximo. La transmisión del partido será exclusiva para los televidentes a través de Azteca Deportes, quienes deberán esperar ver el duelo en vivo desde la cancha del club azteca.

Toluca y Pachuca dominan sus respectivas series

El Club Toluca se llevó la ventaja clara al vencer al Atlas por 2 a 0, un marcador que, aunque favorece a los Rojinegros, no los exime de presión para el partido de vuelta. Por su parte, los Tuzos de Pachuca también lograron una victoria importante al derrotar 2 a 1 al Club Chivas en su propio terreno. Estos dos resultados han polarizado las expectativas, con Toluca buscando cerrar la serie rápidamente y Pachuca generando dudas en el equipo de Guadalajara.

La defensa de Chivas bajo escrutinio

El Club Chivas enfrenta una situación complicada tras recibir dos goles de Pachuca, un hecho que genera interrogantes considerables dada la solidez defensiva del equipo. Durante las 17 jornadas previas, Chivas había destacado como el menos goleado del torneo, permitiendo apenas 15 tantos en total. Perder dos goles en un solo partido representa un cambio de tendencia que el equipo debe abordar con urgencia para no verse eliminado antes de las Semifinales.

Resumen de los resultados de la ida

Los cuadrangulares de la Liguilla del Apertura 2026 presentan una diversidad de escenarios para la vuelta. Toluca 2-0 Atlas establece una ventaja cómoda pero no insuperable. Rayados 0-0 América sugiere un partido reñido en el Estadio Azteca. Pachuca 2-1 Chivas deja a los tapatíos con la responsabilidad de remontar, mientras León 0-4 Cruz Azul confirma la hegemonía del equipo azulgrana.