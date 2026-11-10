Liga MX Femenil 2026: Programación y emparejamientos de Cuartos de Final

Descubre los emparejamientos de Cuartos de Final de la Liga MX Femenil Apertura 2026, con América liderando la búsqueda del bicampeonato ante Toluca.

La Liga MX Femenil da inicio oficial a la disputa del título en el torneo que presenta un nuevo formato de competencia, marcando un hito en la evolución del fútbol femenino en México. La fase eliminatoria comienza con gran expectación, ya que los ocho clubes clasificados buscan asegurar su pase a las Semifinales de la liguilla del Apertura 2026. Este arranque define inmediatamente la jerarquía del certamen y establece el escenario para una de las etapas más intensas de la temporada.

Las posiciones que clasificaron a la ronda decisiva reflejan el desempeño de las mejores franquicias durante la temporada regular. El Grupo A fue liderado por Rayadas de Monterrey, quienes acumularon 37 puntos en la tabla general. Le siguieron las Águilas del club América con 35 unidades, mientras que FC Juárez se posicionó en tercera plaza con 30 puntos. Completaron los lugares directos el histórico Toluca, que terminó con 27 puntos y asegura su participación en la postemporada.

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Emparejamientos oficiales de Cuartos de Final

La estructura de los emparejamientos para la primera fase eliminatoria ya está confirmada, ofreciendo duelos de alta intensidad entre rivales con historias recientes. La serie más esperada arranca con el enfrentamiento directo entre Club América y Toluca, un choque de titanes que define los primeros cruces. Los otros emparejamientos se distribuyen para garantizar la competitividad, con las ocho franquicias restantes compitiendo por permanecer en la carrera por la corona nacional. La emoción de la liguilla está a punto de estallar con estas configuraciones.

Visión estratégica del bicampeonato de América

Club América llega a esta instancia crítica como el vigente campeón del circuito, asumiendo el título de la defensa del manto. El objetivo principal del conjunto azulcrema es conquistar el bicampeonato, una hazaña que refuerza su dominio y es una meta clara de la directiva para este certamen específico. Sin embargo, el camino hacia la gloria no será lineal, pues deberán superar primero a Diablas Rojas del Toluca, equipo que también logró su boleto a la fase final y mostrará una resistencia formidable.

Además del desempeño en la cancha, la atención se centra en la figura de Armando González, apodado 'La Hormiga', quien ha sorprendido a la afición con un gol inmediato tras su entrada. El delantero ha celebrado su aparición goleadora con una coreografía inspirada en el estilo de Cristiano Ronaldo, lo que ha generado un amplio debate y reconocimiento en las redes sociales. Su impacto ofensivo podría ser determinante para la estrategia del equipo en estos partidos decisivos de eliminación directa.

Guía completa de transmisión y horarios

Los aficionados tendrán múltiples opciones para seguir la actividad en vivo, la cual se repartirá estratégicamente en dos días consecutivos. Las dos series correspondientes al martes 10 de noviembre estarán disponibles a través de la señal de Canal Nueve y el canal oficial de YouTube de la Liga Femenil MX. Para los espectadores de la otra jornada, programada para el miércoles 11, la transmisión correrá por cuenta de FOX, FOX One y la plataforma Tubi, garantizando cobertura nacional y digital.

Con cuatro series por disputarse en esta ronda de cuartos, la Liga MX Femenil presenta un calendario de alta densidad mediática. La organización asegura que los encuentros serán accesibles mediante las señales de televisión y plataformas digitales previamente anunciadas. Esta estrategia de difusión busca maximizar la audiencia para cada partido, consolidando el interés comercial y deportivo del torneo en su fase eliminatoria.