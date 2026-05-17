Liga MX: Final del Torneo Clausura 2026

Después de los partidos de las semifinales, Cruz Azul y Pachuca se enfrentarán en los juegos de vuelta para determinar al segundo finalista y al campeón de la Liga MX Clausura 2026.

La final de la Liga MX 2026 está cerrada en ambas series, y todo se decide en los juegos de vuelta este fin de semana.

Todavía falta por conocer al segundo finalista de la Liga MX Clausura 2026, pero gracias a los resultados de las semifinales de ida y este sábado, sabemos cómo están los juegos al momento. Cruz Azul y Pachuca se enfrentarán en la final, con la ida el jueves 21 de mayo en el Estadio Hidalgo y la vuelta el domingo 24 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc.

Cruz Azul y Pachuca se enfrentarán en la final, con la ida el jueves 21 de mayo en el Estadio Hidalgo y la vuelta el domingo 24 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc. Una vez que conozcamos a los finalistas de la Liga MX 2026, se espera que pronto se den a conocer las fechas de la final de la Liguilla del Torneo Clausura del Futbol Mexicano





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