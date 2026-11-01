Liga MX Jornada 15: Santos vs. Necaxa y Cruz Azul vs. León cierran la fecha

Santos vs. Necaxa y Cruz Azul vs. León cierran la Jornada 15 de la Liga MX Apertura 2026 este domingo 1 de noviembre. América y Chivas ya avanzaron.

La Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX cerrará este domingo 1 de noviembre con los partidos Santos Laguna vs. Necaxa y Cruz Azul vs. León, encuentros que podrían modificar la clasificación general. El horario indicado para el partido en el Estadio Banorte es las 17:00 horas, y el encuentro se transmitirá por Canal 5, TUDN y ViX.

La fecha llega después de un sábado de intensa actividad, en el que América y Guadalajara aseguraron su lugar en la fase final del campeonato, mientras Tigres quedó eliminado. Con estos resultados, la última jornada de la fase regular se define en buena medida por los equipos que todavía buscan asegurar su lugar.

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La actividad del sábado estuvo marcada por la goleada de Chivas sobre Atlante, el empate de América ante Toluca y la derrota de Tigres frente a Pachuca. Cada uno de esos resultados alteró el panorama de la tabla general a poco de concluir el torneo regular.

Santos Laguna y Necaxa llegan con antecedentes favorables

Santos Laguna y Necaxa se enfrentarán en un duelo con antecedentes favorables para los laguneros como locales. Ambos equipos no empatan en el TSM Corona desde febrero de 2017, lo que refuerza la tendencia reciente en ese escenario.

Desde aquella fecha, Santos y Necaxa se han enfrentado nueve veces en el TSM Corona, y los laguneros han conseguido cinco victorias en esos encuentros. Este historial convierte el partido del domingo en una prueba importante para ambos conjuntos, sobre todo para el equipo que recibe.

América y Chivas aseguran su lugar en la fase final

América consiguió su clasificación a la fase final tras una remontada en el Estadio Azteca. Las Águilas estuvieron dos veces abajo en el marcador, pero un doblete de Henry Martín, que incluyó un penal en tiempo de compensación, permitió al equipo dirigido por Guillermo Almada conservar el liderato.

Tras el partido, Almada se mostró satisfecho con la entrega y el juego de su equipo, aunque remarcó que los méritos no se reflejaron en el marcador. Destacó la rebeldía de buscar siempre el arco rival y advirtió que el equipo debe mejorar su puntería.

Guadalajara, por su parte, también aseguró su lugar en la fase final gracias a la goleada sobre Atlante. Con ese resultado, Chivas completó una jornada sabatina positiva que le permitió cerrar la etapa regular con la clasificación resuelta.

Tigres queda fuera y Pachuca sube en la tabla

Uno de los resultados más significativos del sábado fue la victoria de Pachuca por 3-0 sobre Tigres en el Estadio Hidalgo. Con ese triunfo, los Tuzos alcanzaron 19 puntos y se colocaron en la undécima posición, todavía con posibilidades de avanzar a la fase final.

La derrota de Tigres significó su eliminación del torneo, lo que pone fin a una racha de 23 clasificaciones consecutivas a la postemporada. Para el conjunto regiomontano, el resultado representa un cambio importante en su historia reciente dentro del torneo.

En otro partido de la jornada, Monterrey y Tijuana igualaron 3-3. Ese empate dejó a los Xolos en la sexta posición con 22 puntos y a Rayados en el octavo lugar con 21 unidades, con ambos equipos atentos a los resultados de la última fecha.