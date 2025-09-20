Liga MX: La Jornada 9 enciende la emoción con duelos clave por el liderato y la liguilla

La novena fecha del Apertura 2025 de la Liga MX promete emociones fuertes con partidos que definirán posiciones clave en la tabla general y anticipan la intensidad de la liguilla. Cruz Azul lidera tras su victoria y se avecinan duelos cruciales.

La novena jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX se adentra en su fase más crucial, prometiendo un fin de semana cargado de emociones y partidos que podrían reconfigurar la cima de la tabla general. Con el liderato en juego y enfrentamientos que anticipan la intensidad de la liguilla, los equipos buscarán sumar puntos vitales para consolidar sus aspiraciones.

El torneo, que ha sido testigo de sorpresas y actuaciones destacadas, se encuentra en un momento clave donde la consistencia y el rendimiento de cada club se pondrán a prueba. El inicio de la jornada ya ha dejado momentos memorables, como la victoria del Cruz Azul 3-2 sobre FC Juárez. La Máquina Celeste, impulsada por este triunfo, alcanzó los 23 puntos y se apoderó del primer lugar de la clasificación, extendiendo su racha victoriosa a siete partidos consecutivos. Nicolás Larcamón, entrenador del Cruz Azul, destacó la firmeza de su equipo: “El objetivo es mantenernos en la cima el mayor tiempo posible. Este proyecto aún está en desarrollo, pero la seguidilla de victorias demuestra que estamos en la dirección correcta”, comentó el estratega celeste, resaltando la importancia de la perseverancia y el trabajo en equipo para lograr las metas establecidas. \Además de la destacada actuación del Cruz Azul, la jornada del viernes también ofreció otros resultados relevantes. Necaxa logró una victoria ajustada de 1-0 frente a Puebla, mientras que Tijuana desplegó su poderío ofensivo al golear 5-0 a León. Por su parte, Mazatlán y Atlas protagonizaron un emocionante empate 1-1. La expectativa crece a medida que se acercan los partidos restantes, prometiendo más emociones y giros inesperados. El enfrentamiento entre Pachuca y Querétaro, programado para las 17:00 hrs en el Estadio Hidalgo y transmitido por FOX Sports, se presenta como un duelo de contrastes. Los Tuzos buscarán mantener su dominio histórico sobre los Gallos Blancos, equipo al que han vencido en 17 de sus enfrentamientos directos. Querétaro, por su parte, llega con la motivación de no haber perdido en sus últimas dos visitas al Hidalgo, lo que añade un elemento de intriga al encuentro. Otro de los partidos más esperados es el que protagonizarán Pumas y Tigres, a las 19:00 hrs en el Estadio Olímpico Universitario, con transmisión a través de Canal 5 y TUDN. Este encuentro promete grandes emociones, ya que ambos equipos cuentan con plantillas de renombre y jugadores destacados. Pumas, con la presencia de figuras como Keylor Navas y Aaron Ramsey, buscará imponer su juego, mientras que Tigres, tras empatar 0-0 en su partido pendiente contra Chivas, buscará sumar puntos importantes. Gabriel Milito, entrenador de Chivas, reconoció la dificultad del encuentro previo con Tigres: “Tuvimos enfrente a un gran rival y logramos neutralizarlo bien en el primer tiempo. Es una lástima no haber podido ganar”, comentó tras el partido del miércoles, demostrando el alto nivel de competencia en la Liga MX.\La jornada continúa con el enfrentamiento entre Chivas y Toluca, programado para las 19:07 hrs en el Estadio Akron y transmitido por Prime Video. El Rebaño Sagrado buscará aprovechar el impulso de su empate frente a Tigres para escalar posiciones y acercarse a la zona de liguilla. Los Diablos, actuales campeones, llegan en un buen momento y con una ventaja histórica en los enfrentamientos directos, lo que añade un atractivo adicional al duelo. Sin embargo, el partido estrella de la fecha, sin duda, es el que disputarán Monterrey y América, a las 21:05 hrs en el Estadio BBVA, con transmisión por Canal 5 y TUDN. Monterrey, ubicado en el segundo lugar con 21 puntos, recibirá al América con la posibilidad de igualar un récord histórico de ocho victorias consecutivas. La expectación aumenta ante el posible debut del delantero francés Anthony Martial, recién llegado del AEK Atenas, quien podría aportar un plus al ataque de los Rayados. Doménec Torrent, entrenador de Monterrey, expresó su confianza en que su equipo mantenga el ritmo arrollador: “La prueba que tenemos ahora será exigente, pero nosotros estamos en un gran momento”, aseguró, demostrando la ambición del equipo por alcanzar la cima. Finalmente, la jornada se completa con el encuentro entre Santos Laguna y Atlético de San Luis, a las 17:00 hrs en el Estadio TSM Corona, con transmisión por ViX. Los Guerreros buscarán recuperar terreno ante un Atlético que los ha superado en sus últimos tres enfrentamientos, todos con marcadores de tres goles a favor. Este duelo promete ser una batalla intensa, donde ambos equipos lucharán por sumar puntos cruciales en su camino hacia la liguilla





