Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer brinda servicios gratuitos en Patillas

La Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer y el Hospital Oncológico ejecutaron la vigésima octava edición de Oncológico sobre Ruedas, ofreciendo mamografías y clínicas preventivas gratuitas a residentes de Patillas para fomentar el diagnóstico temprano del cáncer.

La Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer, en alianza estratégica con el Hospital Oncológico, ejecutó con éxito la vigésima octava edición del programa "Oncológico sobre Ruedas" en el municipio de Patillas. Esta iniciativa de salud pública desplegó una infraestructura clínica itinerante dirigida a los residentes de la región sureste de la isla, con el objetivo prioritario de democratizar el acceso a la atención médica preventiva y especializar.

Ejecución operativa y cobertura médica

El despliegue médico operativo movilizó a un equipo integrado por 80 profesionales de la salud, especialistas clínicos y voluntarios comprometidos, quienes atendieron de manera continua a una alta demanda comunitaria registrada en la cancha municipal de la localidad. La coordinación del evento subrayó la trascendencia de trasladar la infraestructura interdisciplinaria directamente hasta los municipios, permitiendo identificar anomalías tisulares antes de que progresen a estadios avanzados de la enfermedad crónica no transmisible.

Also read Activista de Madres de Niños con Cáncer buscará diputación por Somos

La jornada clínica integró un espectro diverso de evaluaciones médicas especializadas orientadas a la detección precoz de múltiples tipos de cáncer. Los asistentes accedieron a exámenes ginecológicos para la toma de Papanicolaou, evaluaciones dermatológicas de la piel, orientación sobre ensayos clínicos a través del programa Pan Oncology y módulos educativos para la cesación de fumar. Asimismo, se utilizó material anatómico explicativo del tracto digestivo inferior para ilustrar el desarrollo de los pólipos colónicos y su potencial evolución hacia carcinomas.

Estrategia de detección del cáncer de seno

En el área mastológica, las participantes fueron evaluadas inicialmente por un especialista oncológico antes de ser derivadas a la unidad móvil para su respectivo estudio radiológico. Zahira Rodríguez, coordinadora de la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer, explicó que el programa "Mamografía sobre Ruedas" se creó con el propósito de llegar más fácilmente a la comunidad, considerando que el cáncer de seno es el de mayor incidencia y mortalidad entre las damas.

La coordinadora enfatizó que los servicios se ofrecen igualitos que si estuvieran en el centro médico, con la diferencia de que el cernimiento de seno requiere autorización previa del oncólogo. Esta oportunidad única permite que las pacientes consulten con el especialista y accedan a los servicios de detección sin barreras, reafirmando que el diagnóstico oportuno constituye la herramienta fundamental para elevar las tasas de supervivencia frente a las patologías graves.

Impacto social y respuesta comunitaria

Un aspecto central de esta intervención comunitaria fue la eliminación total de los obstáculos de acceso económico e institucional para la población de la zona. Todos los cernimientos clínicos, pruebas especializadas e intervenciones preventivas se ofrecieron de manera completamente gratuita, prescindiendo del cobro de copagos, deducibles o la exigencia de referidos médicos. Esta facilidad operativa permitió absorber de inmediato la alta demanda que se registró desde las primeras horas de la mañana en Patillas y sus pueblos colindantes.

Zahira Rodríguez destacó que la bienvenida ha sido sorpresiva, ya que cuando llegó el equipo médico, la fila ya pasaba el edificio. Recordó que el programa se retomó en el 2015, recuperando lo que ya existía desde 1973, y confirmó que está comprobado que cuando el cáncer se diagnostica en etapas tempranas, tiene una mayor sobrevida. La prevención es la que salva vidas, concluyó la funcionaria.

Continuidad del programa itinerante

El éxito asistencial de esta edición consolida el compromiso institucional de la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer y el Hospital Oncológico por mantener un calendario itinerante continuo a lo largo del territorio nacional. La organización confirmó que la alianza entre las autoridades municipales y las instituciones de salud mantendrá la expansión del programa durante los próximos meses.

Tras confirmar que ya cuentan con tres visitas alineadas para el siguiente ciclo operativo, la coordinadora agradeció a la alcaldesa por ceder el espacio y mencionó la colaboración de invitados como la Universidad Carlos Albizu. Reiteró que esta es una edición única para el pueblo de Patillas, instando a la población a asistir para aprovechar estos servicios de detección temprana y garantizar su bienestar futuro.