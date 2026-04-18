Ligia Amadio: La Batuta que Rompe Barreras en la Música Clásica

La directora orquestal Ligia Amadio comparte su inspiradora trayectoria, los desafíos de ser mujer en la música clásica y su lucha por la igualdad de género, impulsando iniciativas para visibilizar el talento femenino.

Ligia Amadio , una figura prominente en el mundo de la dirección orquestal , ha dedicado su vida a la música, superando barreras y luchando por la igualdad de género en un ámbito predominantemente masculino. Su trayectoria es un testimonio de perseverancia, talento y una profunda convicción en el poder transformador de la música. Nacida en Brasil, su conexión con la música comenzó en la infancia, estudiando piano desde los cinco años. Esta formación temprana sentó las bases para una carrera que la llevaría a dirigir algunas de las orquestas más prestigiosas del mundo.

Su incursión en la dirección orquestal se dio de manera casi fortuita pero reveladora. Mientras estudiaba ingeniería mecánica de producción en la Universidad de Sao Paulo, su participación en el coro universitario, donde ensayaba las diferentes secciones, le permitió descubrir su talento para liderar y guiar a un grupo musical. Recuerda con emoción el momento en que se dio cuenta de que tenía la autoridad y la habilidad para dirigir, una experiencia que describió como apasionante. Este descubrimiento la impulsó a tomar una decisión trascendental: al concluir sus estudios de ingeniería, se matriculó en la Facultad de Música de la Universidad Estatal de Campinas, abrazando plenamente su vocación.

Desde sus inicios, Ligia Amadio demostró un compromiso inquebrantable con la excelencia. Sus logros tempranos son prueba de ello. En 1997, hizo historia al convertirse en la primera mujer en ganar el Concurso Internacional de Dirección Orquestal de Tokio. Al año siguiente, en 1998, obtuvo el primer lugar en el Concurso Internacional de Santiago de Chile. Estos triunfos no solo validaron su talento, sino que también abrieron puertas en un circuito musical a menudo reticente a las nuevas voces, especialmente las femeninas. En 2021, la Asociación de Críticos de Sao Paulo la reconoció como Mejor Directora del Año en Brasil, consolidando su estatus en su país natal.

La carrera de Amadio la ha llevado a dirigir prestigiosas orquestas a nivel internacional, incluyendo la Orquesta Filarmónica de Tokio, la Orquesta Filarmónica de Tailandia, la Orquesta Filarmónica de Málaga y la Orquesta Sinfónica de Islandia. Su presencia en escenarios de todo el mundo es un faro de inspiración para muchas otras mujeres. Recientemente, participó en los conciertos de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, una iniciativa universitaria destinada a realzar la labor de directoras, intérpretes y compositoras.

Sin embargo, Amadio es plenamente consciente de los desafíos que enfrentan las mujeres en el mundo de la música. Ha sido una voz activa en la lucha contra la discriminación, el acoso y los prejuicios que aún persisten. Señala que muchas veces se cuestiona la capacidad de las mujeres para tocar ciertos instrumentos, como los de metal, o se minimiza o niega directamente su talento y existencia. Ante esta realidad, Amadio no se queda de brazos cruzados. Ha impulsado el Movimiento de Mujeres Directoras y el Simposio Internacional Mulheres Regentes/Mujeres Directoras/Women Conductors desde 2016, eventos que han reunido a cientos de participantes de diversas partes del mundo, fomentando el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de la comunidad de mujeres en la dirección orquestal.

Amadio enfatiza la necesidad de políticas de Estado que promuevan activamente la igualdad y que atiendan las áreas donde la sociedad a menudo olvida o deja de lado a ciertos grupos. Propone la inclusión sistemática de compositoras en los currículos de las escuelas de música y una mayor visibilidad para las directoras, compositoras y solistas en la programación de conciertos. Critica la resistencia de las cúpulas administrativas, quienes, según ella, temen la crítica injustificada que a menudo cae con mayor severidad sobre las mujeres que sobre los hombres. Esta actitud, afirma, limita las oportunidades de las mujeres para acceder a puestos de liderazgo en el ámbito musical, ya que un error de una mujer es motivo de cuestionamiento generalizado, mientras que en el caso de un hombre, se tiende a pasar por alto o a justificar con mayor facilidad.

Su mensaje para las jóvenes que aspiran a una carrera en la música es claro: no tener miedo de enfrentarse a un mundo que aún puede ser hostil, estudiar con dedicación, trabajar incansablemente y, sobre todo, mantener el respeto por los demás. Si bien reconoce que la presión y el escrutinio sobre las mujeres son inmensos, Amadio se ve a sí misma como un faro, guiando a otras y animándolas a perseverar. Cada vez que sube al podio, siente una fuerza inmensa que la impulsa a dirigir con coraje, pidiendo inspiración divina para ser un instrumento de luz, paz, música y amor. Su carrera, que comenzó formalmente en 1996 cuando dirigió la Orquesta Sinfónica Nacional - UFF de Brasil, es un ejemplo de cómo la pasión y la determinación pueden derribar muros y construir puentes hacia un futuro más equitativo en el arte.





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