Lila Downs encabeza el show inaugural de la Copa del Mundo 2026

La cantante Lila Downs fue la encargada de dar la bienvenida al mundo en el Estadio Ciudad de México, en el show inaugural de la Copa del Mundo 2026. Downs subió al escenario con un sencillo vestido blanco con detalles en morado y accesorios que asemejaban una vestimenta típica de los tiempos precolombinos.

La cantante Lila Downs fue la encargada de dar la bienvenida al mundo en el Estadio Ciudad de México, en el show inaugural de la Copa del Mundo 2026.

Downs subió al escenario con un sencillo vestido blanco con detalles en morado y accesorios que asemejaban una vestimenta típica de los tiempos precolombinos. La mexicana respondió a EL UNIVERSAL sobre su sentir al representar al país frente a millones de ojos a nivel internacional. El Mundial comenzó con un partido entre la selección mexicana y Sudáfrica, que terminó con un marcador de 2 a 0 en favor de la escuadra nacional.

A pesar de la victoria, el desempeño de la selección ha dejado dudas en los internautas. Sin embargo, el show inaugural encabezado por Lila Downs y una representación de la historia azteca han sido uno de los puntos más comentados como lo mejor que entregó la primera jornada de esta justa deportiva.

Además, los embajadores de Estados Unidos y Canadá felicitaron a México por su triunfo ante Sudáfrica, calificando el evento deportivo como el más grande de la historia





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