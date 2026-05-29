Lila Downs prepara su álbum y su participación en la Copa Mundial de Futbol

Lila Downs está a punto de lanzar su nuevo álbum y participar en la inauguración de la Copa Mundial de Futbol en la Ciudad de México. El álbum surge a partir de los cambios en su vida y su deseo de dar una nueva oportunidad al amor. Además, colaboró en la composición de todas las canciones y dedicó casi todas ellas a su esposo fallecido.

Lila Downs está a pocos días de participar en la inauguración de la Copa Mundial de Futbol en la Ciudad de México. Antes lanzó su álbum, el cual surgió a partir de giros en su vida y de darle una nueva oportunidad al amor.

Será una de las artistas que participarán en la inauguración del certamen junto a Maná, Alejandro Fernández, Belinda y Los Ángeles Azules. Dará la bienvenida en mixteco, náhuatl, español e inglés. También se darán cita en un show en el Estadio Ciudad de México la sudafricana Tyla, el colombiano J Balvin y el venezolano Danny Ocean. El padre de Downs era estadounidense y su madre es indígena originaria del estado sureño de Oaxaca, donde nació la cantante.

Pero su corazón es verde, blanco y rojo cuando se trata del balón. En el álbum, Oaxaca está muy presente. La pesca se la dedica a Puerto Ángel, una playa paradisiaca y puerto de pescadores de pequeña escala. Claro que le voy al equipo de México.

¡Viva México! Dijo la intérprete sobre su apoyo a la Selección Mexicana. Es un álbum especial para Lila Downs, pues colaboró en la composición de todas las canciones. Trabajó de la mano del músico italiano Daniele Morelli, quien labora en parte en Oaxaca.

Toda esta etapa de creación llega cuatro años después del fallecimiento de su esposo, Paul Cohen, quien padecía una enfermedad cardíaca. Un duelo que fue difícil atravesar. Habla de permitirse sentir nuevamente en el corazón. Su relación con el cineasta Iván Díaz se mantiene a pesar de que viven en países diferentes.

Me encontré con este portugués que fue muy especial, expresó la artista. Lo conocí hace 18 años. Y luego volvió y sigue en mi vida. Es una fuerza de la naturaleza él.

Lila Downs le dedica casi todas las canciones del álbum, a excepción de El beso y Mal de amores. La segunda la compuso para una serie que no se llegó a producir, pero curiosamente, según compartió, se volvió como un reflejo de su vida





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