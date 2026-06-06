Linktree presenta su programador automático para TikTok y redes sociales

La nueva herramienta de Linktree permite programar y publicar videos en TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts de forma automática, ahorrando tiempo y mejorando el alcance y la interacción con la audiencia.

Linktree ha lanzado una herramienta que permite a los creadores y marcas programar sus publicaciones en TikTok de forma automática, lo que simplifica la gestión de contenidos y maximiza la interacción con la audiencia.

Con el nuevo programador de TikTok, los usuarios pueden planificar sus videos con antelación, asignar la fecha y hora exactas de publicación y dejar que la plataforma se encargue del resto. Este proceso elimina la necesidad de estar conectado en tiempo real para lanzar cada post, lo que ahorra tiempo valioso y permite concentrarse en la creación de contenido original.

Además, la función incluye un calendario visual donde es posible organizar varios videos para un mes completo, añadir hashtags, menciones y decidir si se permiten comentarios, duetos o stitches, garantizando que cada publicación cumpla con la estrategia de marca establecida. La herramienta no se limita a TikTok; también facilita la publicación simultánea en Instagram Reels y YouTube Shorts, lo que ayuda a amplificar el alcance de los videos y a dirigir tráfico cruzado entre las distintas plataformas.

Al usar un solo enlace en la biografía de Linktree, los seguidores pueden acceder a todo el repertorio de contenidos, desde retos virales hasta momentos detrás de cámaras, con un solo clic. Esta integración favorece la consolidación de la presencia digital y potencia la capacidad de generar conversiones, ya que los usuarios pueden redirigir a los espectadores a productos, landing pages o tiendas en línea directamente desde el enlace de bio.

Programar los videos en el momento óptimo para la audiencia es una de las claves para aumentar el tiempo de visualización, los views y la interacción. Linktree permite identificar los horarios de mayor actividad de los seguidores y establecer publicaciones automáticas en esos rangos, lo que garantiza que el contenido llegue cuando los usuarios están más receptivos. La opción de batchar contenido permite cargar varios videos de una sola vez, optimizando la planificación y reduciendo la carga de trabajo diaria.

Con estas funcionalidades, los creadores pueden mantener una presencia constante, mejorar su alcance orgánico y potenciar sus resultados de negocio sin la presión de estar siempre conectado





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