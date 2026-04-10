Lionel Messi: El Rey de los Mundiales y su Récord Imbatible

Descubre la historia de Lionel Messi, el jugador con más partidos disputados en la Copa Mundial de la FIFA, superando el récord de Lothar Matthäus. Un repaso por su trayectoria en el torneo, desde su debut en 2006 hasta la consagración en Qatar 2022. La constancia y el talento de un ícono del fútbol mundial.

A lo largo de la historia del fútbol , han existido jugadores que, por diversas circunstancias, nunca logran disputar el torneo más importante, la Copa Mundial de la FIFA. Otros tienen la oportunidad de participar en una edición y nunca más vuelven a experimentar la emoción del torneo. No obstante, hay un selecto grupo de futbolistas que han logrado participar en múltiples ediciones, estableciendo récords impresionantes de longevidad y rendimiento.

En el deporte rey, la grandeza de un jugador se atribuye comúnmente al talento innato, a la habilidad y a la destreza. Sin embargo, la constancia, la perseverancia y la capacidad de mantener un alto nivel de juego a lo largo de los años son factores igualmente cruciales que contribuyen a la leyenda de un futbolista. La tenacidad, la disciplina y la capacidad de adaptarse a diferentes contextos, adversarios y entrenadores son elementos que definen a estos grandes jugadores, elevándolos a un estatus icónico en la historia del fútbol mundial. Un ejemplo de la importancia de la constancia es la participación de jugadores en el FC Juárez vs Xolos de Tijuana EN VIVO y GRATIS, Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, que demuestra la pasión y el compromiso con el deporte que tienen algunos futbolistas. \¿Quién es el futbolista que más partidos ha disputado en la Copa Mundial de la FIFA? Durante muchos años, el futbolista alemán Lothar Matthäus ostentó el récord de ser el jugador con mayor número de partidos jugados en la Copa Mundial de la FIFA, con un impresionante total de 25 encuentros. Matthäus participó en cinco ediciones del torneo, dejando una huella imborrable en la historia del fútbol: España 1982, México 1986, Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Su presencia constante y su rendimiento excepcional lo convirtieron en un referente para las generaciones de futbolistas posteriores. Sin embargo, el récord de Matthäus fue superado. Actualmente, el récord de más partidos jugados en una Copa Mundial de la FIFA le pertenece a Lionel Messi, con un total de 26 duelos disputados. La historia de Messi en la justa mundialista comenzó en la edición de Alemania 2006, cuando el astro argentino, con tan solo 18 años, debutó en el torneo. Argentina fue eliminada en los cuartos de final en aquella ocasión. \La trayectoria de Messi en las Copas del Mundo es un testimonio de su talento, perseverancia y dedicación al deporte. En Sudáfrica 2010, Messi volvió a ser fundamental para su equipo, pero Argentina nuevamente se despidió en los cuartos de final. La frustración y la decepción marcaron sus primeras participaciones. No obstante, en Brasil 2014, Messi lideró a Argentina hasta la gran final, donde el equipo cayó derrotado por la mínima diferencia ante Alemania. En Rusia 2018, las cosas no fueron sencillas para la estrella del Inter Miami, ya que Argentina fue eliminada en octavos de final. Finalmente, la gloria llegó para Messi y para Argentina en la Copa Mundial de la FIFA de 2022, celebrada en Qatar, donde Argentina se impuso a Francia en una final épica y muy disputada, consagrando a Messi como uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos. La ambición de Messi por seguir dejando huella en el fútbol, con su récord actual, podría crecer en la próxima justa mundialista, consolidando aún más su legado y alimentando la leyenda de un futbolista que ha sabido reinventarse y mantenerse en la cima del mundo por casi dos décadas





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