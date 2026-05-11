Lionel Messi festeja su vigésima novena coronación como campeón de LaLiga de España con el Barcelona

El astro argentino, Lionel Messi, recuerda al equipo de sus amores y envía un mensaje de celebración del título de Liga del conjunto azulgrana tras la victoria sobre el Real Madrid. Con este título, se convierte en bicampeón de LaLiga y suma un nuevo logro a su ya impresionante historia con el Barcelona.

Lionel Messi recuerda al equipo de sus amores, el Barcelona , y envía un mensaje al conjunto azulgrana tras la victoria del equipo de Hansi Flick sobre el Real Madrid para coronar su vigésima novena ocasión en el torneo local de España.

Leo Messi subió una publicación que realizó el Barcelona, donde sale todo el equipo anunciando el título de liga, acompañado de la leyenda ‘Campeones, Visca el Barça’. Con este título, el conjunto azulgrana se convirtió en bicampeón de LaLiga de España y festejaron el trofeo venciendo al acérrimo rival.

Además, se pone a un cetro de llegar a 30 conquistas en el torneo local. Leo Messi formó parte de uno de los equipos más gloriosos de Barcelona en la historia y sumó varios títulos a su vitrina personal, siendo LaLiga de España uno de los trofeos que más ganó el argentino vistiendo la camiseta del conjunto azulgrana. El dorsal ‘10’ de la Selección de Argentina levantó diez trofeos del torneo local en España.

En la temporada 2004/2005 fue cuando Messi lo consiguió por primera vez, mientras que la última vez que lo hizo fue en el 2019, antes de ponerle fin a su historia con el equipo culé. Otro de los títulos que más ganó Leo Messi con el Barcelona fue la Copa del Rey y la Supercopa de España con siete conquistas en cada uno, además de ser el futbolista con más balones de oro en la historia con ocho





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