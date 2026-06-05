Lionel Messi jugará su última Copa Mundial de la FIFA y su marca patrocinadora de zapatillas le hizo un diseño significativo para que juegue en la competencia que tendrá lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Lionel Messi jugará su última Copa Mundial de la FIFA y su marca patrocinadora de zapatillas le hizo un diseño significativo para que juegue en la competencia que tendrá lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La base de las zapatillas es blanca con detalles azules y dorados, como los de la bandera del país sudamericano. El objetivo es rememorar el 20 aniversario de la primera participación de Lionel Messi en un mundial con su selección. Con 38 años, a punto de cumplir los 39 durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, Messi está más cerca del ocaso de su carrera.

Aunque otros jugadores como Guillermo Ochoa, de México, y Cristiano Ronaldo también han sido convocados para seis campeonatos del mundo, el argentino será el primero en ver acción en esta Copa Mundial. Además de los encuentros de la Selección Mexicana en la fase de grupos, podrás disfrutar un partido de Argentina, porque el duelo contra Argelia del 16 de junio será emitido a través de la señal de Azteca Deportes.

Asimismo podrás disfrutar compromisos clave en las fases de eliminación directa así como las semifinales, el juego por el tercer lugar y la final. La Copa Mundial de la FIFA 2026 es el evento imperdible del verano y no te puedes perder los partidos más emocionantes de la competencia





AztecaDeportes / 🏆 32. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lionel Messi Copa Mundial De La FIFA 2026 Zapatillas Diseño Significativo Selección Argentina

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ilusiona a los fanáticos del fútbolLa Copa Mundial de la FIFA 2026 es una competencia que ilusiona a todos los fanáticos del fútbol. Con 13 partidos en México, divididos en diferentes grupos, la competencia promete ser emocionante y llenar de sorpresas a los fanáticos.

Read more »

OFICIAL: estas son todas las mascotas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™Hay una mascota por cada país organizador en el Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá

Read more »

Resultados de hoy a 8 días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™Previo al arranque del torneo más importante del balompié internacional, varias selecciones van cerrando preparación y afinando sus últimos detalles

Read more »

México y Sudáfrica se enfrentarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026La Selección Mexicana regresa a la Copa Mundial de la FIFA después de 16 años, con un nuevo equipo y un entrenador experimentado en el banquillo.

Read more »