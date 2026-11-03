Lionel Messi lamenta la muerte de Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife

Lionel Messi envía su condolencia por la muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife fallecido a los 30 años tras un impacto cardíaco en el partido contra el Andorra FC.

La figura mundial Lionel Messi ha expresado su profundo pesar por el fallecimiento del futbolista español Jesús de Miguel. El delantero del Club Deportivo Tenerife murió el martes 3 de noviembre a los 30 años de edad. Su muerte ocurrió tras sufrir un grave impacto en el pecho durante un enfrentamiento deportivo.

Causas y confirmación del fallecimiento

El incidente ocurrió mientras Jesús de Miguel disputaba un partido de la Segunda División de España contra el Andorra FC. El club Tinerfeñó confirmó inicialmente que el jugador se encontraba estable, aunque en estado de gravedad extrema. Horas después, la institución comunicó oficialmente el trágico desenlace de la vida de Jesús de Miguel Alameda.

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El comunicado oficial del CD Tenerife describió a la familia como desolada y a los aficionados como llorosos ante este cruel acontecimiento. La entidad deportiva destacó que no existen palabras de consuelo para mitigar el sentimiento de tristeza colectiva. El club se declaró solidario con los seres queridos y todo el tinerfeñismo en este momento difícil.

Reacciones internacionales y condolencias

Entre las numerosas reacciones, destaca el mensaje del argentino Lionel Messi a través de sus redes sociales. El exjugador del Barcelona escribió: No hay palabras... Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse. Su publicación fue un reposteo desde la cuenta oficial del club donde jugaba la víctima.

Otras estrellas como Kylian Mbappé, Marcelo, Pedri, Jude Bellingham y Vinicius Jr. también compartieron su duelo en plataformas digitales. Los clubes del Real Madrid y el Arsenal, entre otros equipos importantes, guardaron un minuto de silencio. Este gesto de respeto se llevó a cabo antes de iniciar sus sesiones de entrenamiento correspondientes.

Contexto médico y posibles implicaciones legales

El caso ha generado interrogantes sobre la responsabilidad legal en este tipo de lesiones cardíacas. Se ha cuestionado si el portero Jesús Owono podría enfrentar cargos penales por el incidente. La investigación dependerá de los peritos médicos y las conclusiones del cuerpo técnico del Andorra FC.

El impacto recibido durante la jugada provocó una parada cardíaca inmediata. Los protocolos de emergencia se activaron en el estadio, pero lamentablemente no pudieron salvar su vida. Este tipo de lesiones suelen ser el resultado de golpes fortuitos en zonas vitales.

Consecuencias y próximos pasos institucionales

El fútbol español entero está de luto por esta pérdida temprana de uno de sus integrantes. El CD Tenerife ha cerrado sus instalaciones para dar tiempo al luto familiar. Se espera que la comunidad deportivista rinda homenaje póstumo en los próximos encuentros.

La investigación oficial determinará si hubo negligencia o si fue un accidente inevitable. Mientras tanto, las condolencias siguen llegando de todo el mundo del fútbol. La memoria de Jesús de Miguel quedará asociada a este triste acontecimiento deportivo.