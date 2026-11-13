Lionel Scaloni confirma ausencia de Messi y plan para la camiseta 10

Lionel Scaloni revela que la camiseta número 10 de Argentina estará libre ante la ausencia de Messi. El técnico también extiende su visión hasta el Mundial 2030.

El seleccionador Lionel Scaloni ha declarado que la Selección Argentina disputará sus próximos compromisos sin la presencia de Lionel Messi en la lista de convocados. Este anuncio oficializa una transición histórica para la Albiceleste, ya que Messi ha utilizado el dorsal '10' ininterrumpidamente desde el año 2009 hasta su última aparición en el campo ante la selección de Benín.

Plan oficial para la camiseta número 10

Lionel Scaloni explicó durante su rueda de prensa que no se asignará la camiseta con el número 10 a ningún jugador para este específico encuentro. El técnico argentino detalló que no tienen previsto asignar dicha prenda a nadie hasta que se vuelva estrictamente obligatorio hacerlo por reglamento o necesidad táctica. Scaloni afirmó que, cuando llegue ese momento, evaluarán quién es el candidato idóneo para portar el número.

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El estratega argentino enfatizó que la distribución de este dorsal emblemático es una decisión que espera tomar de manera definitiva. Su objetivo es evitar la rotación constante del número 10 entre diferentes futbolistas, buscando establecer un titular claro y permanente. Aunque reconoció que la situación no le genera preocupación inmediata, Scaloni señaló que es un tema que debe resolverse con claridad para el futuro del equipo.

Lionel Scaloni y la racha histórica hacia el 2030

La trayectoria actual de Lionel Scaloni ha marcado un punto de inflexión en la historia moderna de la Selección Argentina, liderando al equipo hacia cuatro títulos importantes. Entre estos logros destaca la victoria en la Copa del Mundo de 2022, un hito que consolidó la era dorada del fútbol argentino. Para asegurar la continuidad de este proyecto, el técnico firmó una extensión de contrato que lo mantiene al frente de la selección hasta el año 2030.

Si Lionel Scaloni cumple con la totalidad del período pactado en su renovación, se convertirá en el primer entrenador en dirigir la Selección Argentina en tres Copas del Mundo distintas. Esta hazaña abarcaría el Mundial de Qatar 2022, seguido por el disputado en Norteamérica en 2026, y culminaría con el torneo compartido entre España, Marruecos y Portugal en 2030. Este logro histórico depende enteramente de que el técnico no sea destituido o decida renunciar antes de la próxima fecha del Mundial.

Durante este periodo de mandato extendido, Lionel Scaloni y su cuerpo técnico tendrán la responsabilidad de guiar a la Albiceleste en el ciclo de clasificaciones y torneos continentales. El calendario incluye la disputa de la Copa América, así como la posible participación en una Finalissima si Argentina logra coronarse campeona en la competición sudamericana. La estabilidad del técnico es clave para mantener el momentum competitivo del equipo nacional.

Próximos desafíos contra Uruguay y Costa Rica

Argentina se enfrenta a una doble jornada en la próxima fecha FIFA, con partidos programados contra Uruguay y Costa Rica. Estos encuentros son altamente esperados por la afición debido al reconocimiento internacional de ambas selecciones rivales. En el caso del duelo contra Uruguay, el equipo será dirigido por Diego Forlán, quien asumió el cargo técnico tras la finalización del Mundial de 2026.

El partido contra Costa Rica está fijado para el martes 17 de noviembre y representará el último encuentro de la Selección Argentina para el año actual. Cerrar el año 2026 con dos victorias consecutivas en estas fechas se perfila como el escenario ideal para el subcampeón del mundo. Este resultado fortalecería la moral del equipo de Lionel Scaloni antes de iniciar la siguiente fase competitiva internacional.