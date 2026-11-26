Los Detroit Lions y Chicago Bears se enfrentan el 26 de noviembre de 2026 en Ford Field. Conoce la hora, canales en vivo y el origen de esta tradición navideña.

La NFL celebrará uno de sus eventos más emblemáticos este jueves 26 de noviembre con el tradicional partido del Día de Acción de Gracias. Los Detroit Lions recibirán a los Chicago Bears en el Ford Field para un enfrentamiento divisional que promete alta competitividad. Este duelo marcará el inicio de la jornada televisiva más vista de la temporada regular en Estados Unidos.

Detalles técnicos del encuentro deportivo

El partido entre los Leones y los Osos se disputará el jueves 26 de noviembre comenzando a las 12:00 horas en el Ford Field. Ambos equipos llegan al compromiso con una marca idéntica y sólida de ocho victorias y dos derrotas, lo que sugiere un choque táctico muy equilibrado. La alta efectividad de ambos planteamientos ofensivos indica la posibilidad de múltiples anotaciones y goles de campo durante los cuatro episodios del encuentro.

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Origen histórico de la tradición navideña

Los Detroit Lions mantienen un compromiso anual en esta fecha festiva desde 1934, impulsado por su dueño George A. Richards. Este ejecutivo, también propietario de la emisora de radio WRJ, buscaba aumentar la asistencia de aficionados a la ciudad mediante la estrategia. Gracias a su influencia en el medio, Richards logró que el partido se transmitiera a nivel nacional a través de NBC en noventa y cuatro estaciones de radio.

Programación y rivales divisionales próximos

Después del choque inicial en Detroit, la jornada continuará con el enfrentamiento entre los Cowboys de Dallas y los Eagles de Filadelfia. Este último duelo es considerado el más esperado del día y cierra la cartelera principal. La configuración de los partidos permite a los aficionados disfrutar de actividad de la liga durante cinco de los siete días de la semana del Día de Acción de Gracias.

Opciones de transmisión y cobertura en vivo

Los espectadores que deseen ver el partido en vivo pueden sintonizar la señal a través de FOX, FOX One, ESPN y NFL Game Pass. La cobertura mediática asegura que el público pueda seguir cada jugada sin perderse ningún momento crucial del desarrollo deportivo. La disponibilidad en múltiples plataformas democratiza el acceso al contenido de la liga para todos los mercados.

Contexto competitivo y curiosidades del evento

El equipo vencedor de este duelo divisional recibirá como recompensa simbólica una pieza de pavo en el campo, honrando la esencia de la festividad. La rivalidad histórica entre Detroit y Chicago añade capas de tensión emocional a la competencia deportiva. Esta dinámica refuerza el estatus de los Lions como protagonistas fijos en la cultura del fútbol americano estadounidense.