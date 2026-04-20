LIV Golf en México: Entre triunfos, polémicas y el futuro del circuito

Análisis completo sobre la segunda edición de LIV Golf en Ciudad de México, el dominio de Jon Rahm, los desafíos logísticos y la consolidación del torneo para 2027.

La segunda edición de LIV Golf en la Ciudad de México se consolidó como un evento lleno de contrastes, desafíos logísticos y momentos deportivos de alto nivel que capturaron la atención de la prensa internacional y de los aficionados locales. Desde el inicio, la organización mostró una dinámica inusual; el martes se notificó a los medios de comunicación que la sala de prensa habitual no estaría disponible, lo que generó diversas especulaciones sobre la logística del torneo.

Sin embargo, el ambiente cambió radicalmente el miércoles durante el torneo Pro-Am, donde una amalgama de personalidades, incluyendo artistas, empresarios, influencers y deportistas, se unieron para ofrecer un espectáculo vibrante que marcó el tono festivo de la semana. El jueves amanecimos bajo el peso de rumores inquietantes sobre el futuro del circuito saudí, sugiriendo que la liga atravesaba una crisis interna. Ante la incertidumbre, el comisionado Scott O Neil intervino rápidamente, asegurando que la temporada estaba garantizada y desestimando los reportes como información infundada. En lo deportivo, el francés Víctor Pérez sorprendió inicialmente con una ronda magistral de 63 golpes. No obstante, Jon Rahm emergió como la figura indiscutible del fin de semana, tomando el liderato y cerrando con una ronda final de 64 golpes sin bogeys, asegurando su segunda victoria de la temporada. Su equipo, Legion XIII, demostró una superioridad técnica evidente al dominar la competencia de principio a fin, consolidando su estatus como una de las escuadras a vencer. Por otra parte, la participación de las figuras locales y estadounidenses dejó un sabor agridulce. Bryson DeChambeau, quien ya enfrentaba cuestionamientos sobre su continuidad en el circuito tras reportes periodísticos, abandonó el torneo alegando molestias físicas, aunque su actitud crítica hacia el diseño del campo generó incomodidad. Su baja fue cubierta por el mexicano Luis Carrera, quien tuvo una actuación loable al finalizar con 72 golpes. Los representantes mexicanos, Carlos Ortiz y Abraham Ancer, no lograron capitalizar el apoyo del público local, situándose en los puestos 17 y 22 respectivamente. Pese a esto, la afluencia de jóvenes en el Club de Golf Chapultepec fue una señal positiva para el deporte. La confirmación de Benjamín Salinas sobre el regreso del evento en 2027 garantiza que el golf continuará evolucionando en México. Independientemente de las críticas hacia la estructura de LIV Golf, su impacto en la modernización de la disciplina y la posibilidad futura de contar con un equipo nacional competitivo son elementos que invitan al optimismo entre los aficionados locales





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