LIV Golf exige rentabilidad: México como modelo de sostenibilidad

Benjamín Salinas, figura clave en el circuito LIV Golf, defiende la necesidad de un modelo de negocio rentable y sostenible, contrastando la agresiva inversión inicial con estrategias de crecimiento a largo plazo. México y el Club de Golf Chapultepec son presentados como ejemplos de éxito, mientras se aboga por la competencia como motor de evolución y se exploran nuevas formas de atraer a las generaciones jóvenes.

En el ámbito del LIV Golf, ya no basta con desembolsar grandes sumas de dinero. El mensaje ahora es más directo, menos confortable y considerablemente más pragmático. Benjamín Salinas lo expone sin rodeos, sin el velo diplomático que suele envolver este tipo de emprendimientos: Celebro esta postura. Si yo estuviera al frente de la liga, habría adoptado exactamente la misma estrategia: pónganse a trabajar, presenten un plan de negocios sólido y generen ganancias.

No hay lugar para ambigüedades ni concesiones. La presión por alcanzar la rentabilidad, impulsada desde Arabia Saudita, ha trascendido las conversaciones informales para convertirse en una exigencia estructural. Salinas, lejos de sentirse contrariado, la respalda plenamente, pues la esencia de su argumento es simple: el dinero puede comprar tiempo, pero no forja el futuro. México: donde el negocio debe concretarse a diferencia de otros mercados que han operado bajo una lógica de gasto agresivo, México presenta un enfoque distinto. Uno menos ostentoso, pero más sostenible. Llevamos una década con un evento en este país y hemos logrado que sea rentable. Es factible, no es necesario incurrir en pérdidas. Esta afirmación tiene un peso considerable. Pone de manifiesto lo que muchos dentro del circuito prefieren no decir en voz alta: existen sedes que funcionan únicamente mientras el flujo de capital es constante. Hay lugares donde la mentalidad es: tengo cuarenta millones de dólares y los gasto. Está muy bien, mientras dispongan de ese capital. Pero si no, es imperativo realizar el trabajo necesario. ¿Cuál es ese trabajo? Salinas lo explica sin adornos: atraer aliados, patrocinadores, público y crear experiencias memorables. Que la gente venga, que disfrute al máximo, que comparta el evento con su familia. Eso es lo que garantiza la sostenibilidad a largo plazo. Esto no es mera teoría, sino una advertencia disfrazada de caso de éxito. Somos un modelo a seguir, y este país no representará un obstáculo para su circuito mundial. Chapultepec: el campo de juego también es crucial El discurso necesita un respaldo tangible, y es ahí donde el Club de Golf Chapultepec emerge como un actor fundamental. El contrato actual es por tres años, nos encontramos en el segundo, con dos años adicionales opcionales. Sin embargo, más allá del acuerdo contractual, existe un compromiso genuino. No se trata solo de intenciones, sino de acciones concretas. Todo lo que observamos ahora no existía previamente. Se han creado nuevos hoyos. Y al finalizar el torneo, el lunes siguiente, las excavadoras comenzarán los trabajos para rediseñar nueve hoyos. La decisión es drástica: paralizar un club histórico durante meses para adaptarlo a un circuito que aún busca consolidar su legitimidad. Dejarán de jugar en su campo durante casi un año. ¿Con qué propósito? Para poder ofrecer eventos de esta magnitud al mundo. Aquí se manifiesta algo poco común en este sector: una alineación real de intereses. Cuando un club está dispuesto a realizar tales sacrificios, es porque confía plenamente en el proyecto. En este caso, todos los involucrados comparten la misma visión. Mexicanos en LIV: más allá de la representación En este ecosistema, Abraham Ancer y Carlos Ortiz no son meros representantes locales. Son parte integral de la estructura. Los considero amigos; compartimos comidas, cenas e incluso nuestras familias conviven. No es un discurso corporativo, sino una relación cercana. Ambos se unieron en 2022 y han canalizado el peso del golf mexicano hacia el nuevo circuito, integrándose actualmente en la lógica latinoamericana de Torque. Sin embargo, Salinas no se limita al presente. Se pregunta: ¿y los golfistas del futuro? Nuestro objetivo es desarrollarlos. En una liga que aún lucha por ganar credibilidad, ellos no solo compiten; sostienen una narrativa que requiere autenticidad. La guerra que realmente importa: romper el monopolio Más allá de las sedes, los formatos o el espectáculo, existe una batalla que realmente le preocupa. Un monopolio no es beneficioso. La competencia impulsa la mejora de ambas partes. Su análisis es directo: LIV genera incomodidad, lo que obliga al PGA Tour a reaccionar. Cuando surge una propuesta innovadora, el competidor se ve forzado a esforzarse más. Y, según él, esto ya está sucediendo. El PGA Tour está haciendo un gran esfuerzo, LIV también está poniendo de su parte. Cada uno con su propuesta distintiva, cada uno buscando conectar con su audiencia. No hay nostalgia por el orden anterior; hay una aceptación, casi cínica, de que el caos también es un motor de evolución. El golf que busca cautivar a una nueva generación El próximo desafío no es de índole deportiva, sino cultural. Todos aspiramos a captar la atención de las nuevas generaciones. ¿Quién lo está logrando? La respuesta, para Salinas, se encuentra fuera de los moldes tradicionales. Vemos a Bryson [DeChambeau] con su canal de YouTube, creando contenido dirigido a los jóvenes. Eso está funcionando. La anécdota es más reveladora que cualquier estudio de mercado. Pregúntale a mi hijo de ocho años a quién apoya. Ayer se tatuó el logo de los Crushers. Ahí reside la clave. No en la técnica, sino en la conexión emocional. Equipos: la fisura en un deporte individual Si hay algo que le atrae del formato LIV, no es el espectáculo en sí, sino la estructura subyacente. El formato de equipos me parece sumamente valioso. Porque altera la dinámica fundamental del golf. Ya no se sigue a un solo jugador; se apoya a un equipo, y eso genera un sentido de identidad. En un deporte tradicionalmente centrado en la individualidad, esta idea revoluciona la narrativa. Si un miembro del equipo flaquea, los demás lo respaldan. Eso es algo distinto. No es un detalle menor; representa una mutación en la forma de cultivar una base de aficionados. El anzuelo y lo que realmente importa Conciertos, DJs, un ambiente festivo. Todo está presente. Claro que ayuda. Antes, los niños debían permanecer en silencio; ahora, están disfrutando. Pero Salinas no se engaña: Lo que buscamos es que vengan niños. Esa es la base fundamental. (2960 caracteres





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