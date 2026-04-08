Liv Morgan desafía a Stephanie Vaquer tras brutal golpe en RAW: WrestleMania 42 se enciende

Liv Morgan muestra el impacto del ataque de Stephanie Vaquer en RAW y lanza un mensaje desafiante, prometiendo una revancha en WrestleMania 42. La WWE evalúa la salud de las luchadoras tras un choque de cabezas y un ataque posterior.

La luchadora Liv Morgan compartió imágenes impactantes del brutal hematoma en el rostro que sufrió a causa de Stephanie Vaquer en RAW , un evento donde la luchadora chilena provocó un choque de cabezas entre Liv Morgan y Roxanne Perez . La atleta estadounidense publicó las pruebas de la dura batalla, aprovechando la oportunidad para enviar un mensaje desafiante a Stephanie Vaquer .

“Ahora eres mía, perra”, declaró, anticipando un nuevo combate entre ambas en WrestleMania 42, evento programado para los días 18 y 19 de abril. \El incidente tuvo lugar cuando Liv Morgan conversaba con Roxanne Perez, su compañera en The Judgement Day. De manera inesperada, Stephanie Vaquer apareció para impactar a la estadounidense, quien, debido al impacto, chocó su cabeza con la de la luchadora mexicoestadounidense. Lejos de mostrar disculpas o preocupación por lo sucedido, Stephanie Vaquer se burló de Liv Morgan por el hematoma, comparándola con un meme de un muñeco con la cabeza hundida. Esta actitud provocó la respuesta inmediata de Liv Morgan, quien dejó claro a la chilena que esto no quedaría impune. Los fanáticos, emocionados por esta rivalidad, anticipan con mayores expectativas WrestleMania 42. Además del choque de cabezas entre Liv Morgan y Roxanne Perez, Stephanie Vaquer, momentos después, agarró a la luchadora estadounidense y la estrelló contra una pantalla de televisión, intensificando la hostilidad. La única aspiración de Liv Morgan, nacida en Morristown, New Jersey, es obtener una revancha inmediata.\Hasta el momento, la WWE no ha confirmado si Liv Morgan se encuentra fuera de peligro y en condiciones de competir el próximo sábado 11 de abril en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. Tanto la luchadora estadounidense como Roxanne Perez fueron sometidas al protocolo de conmoción cerebral tras el fuerte choque de cabezas. En consecuencia, la WWE tomó la decisión de retirar temporalmente a Liv Morgan y a Roxanne Pérez mientras se evalúa su estado de salud. La incertidumbre sobre la participación de Liv Morgan en WrestleMania 42 ha generado gran expectación entre los seguidores de la lucha libre, quienes esperan ansiosamente noticias sobre su recuperación y su posible enfrentamiento con Stephanie Vaquer. La brutalidad del encuentro en RAW y la respuesta de ambas luchadoras han elevado la tensión y la emoción para el evento más importante del año en el mundo de la lucha libre profesional, prometiendo un combate lleno de intensidad y venganza





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