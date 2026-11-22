El Liverpool goleó 4-0 al Manchester United en Anfield, amargando el debut de Mauricio Pochettino. Los Red Devils caen al penúltimo puesto de la Premier League.

El Liverpool impuso su dominio absoluto en el fútbol inglés al derrotar contundentemente al Manchester United por un marcador de 4-0 en el estadio Anfield. Esta victoria histórica marcó el inicio de la era Mauricio Pochettino en el banquillo de los Red Devils, revelando de inmediato las profundas crisis que enfrenta el club. El partido, definido como un Clásico de Inglaterra, se resolvió en los primeros minutos con una actuación magistral de los locales.

Luis Díaz y la superioridad táctica

El equipo de Anfield exhibió una contundencia total frente a un rival que llegó al terreno de juego en inferioridad numérica por la sanción directa. La entrada dura del defensor francés Leny Yoro al minuto 8 fue señalada sin dudarlo por el árbitro central Samuel Barrott, expulsando al jugador y dejando al Manchester United con diez hombres desde el inicio. Esta decisión temprana cambió el equilibrio del partido, permitiendo al Liverpool controlar los tiempos del encuentro sin pasar apuros ante una defensa local incapaz de generar peligro ofensivo.

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Goles tempranos definen el partido

El Liverpool aprovechó la superioridad numérica de inmediato para romper el empate. Al minuto 10, Dominik Szoboszlai ejecutó un tiro libre cercano al área con maestría, enviando un disparo raso que se coló junto al poste izquierdo para abrir el marcador. Tres minutos después, al 13', el empate duró poco: Rio Ngumoha asistió dentro del área a Florian Wirtz, quien conectó una sensacional volea que estremeció el larguero antes de incrustarse en las redes para el 2-0.

Segunda mitad: ampliación del marcador

La fiesta local continuó en el complemento, demostrando que la ventaja no fue un accidente. Al minuto 66, Bradley Barcola sirvió un balón preciso para que Rio Ngumoha definiera con total facilidad desde corta distancia, decretando el 3-0. La cereza en el pastel llegó al 82', cuando Florian Wirtz volvió a aparecer como asistidor para habilitar a Víctor Muñoz. Este último demostró gran calidad técnica al realizar una volea dentro del área hacia el costado izquierdo de la portería, sentenciando el 4-0 definitivo en Anfield.

Realidad táctica de Mauricio Pochettino

El técnico argentino asumió recientemente las riendas en Old Trafford, dejando a la Selección de Estados Unidos tras ser elegido por la directiva como el estratega ideal. Sus objetivos incluyen reconstruir el proyecto deportivo y devolverle protagonismo al club en la Premier League. Pochettino apostó por su amplia experiencia en el fútbol inglés y su manejo de vestuarios de élite para intentar una reconversión completa.

Consecuencias en la tabla de la Premier

Sin embargo, su presentación oficial chocó de frente con la cruda realidad en uno de los estadios más difíciles de Europa. El estreno de Mauricio Pochettino en el banquillo del Manchester United terminó en una dolorosa derrota que deja al descubierto la enorme tarea que tiene por delante para recomponer el rumbo. Los Red Devils se encuentran actualmente en el penúltimo lugar de la tabla de la Premier League, sumando únicamente 8 unidades en 11 partidos jugados.

Posicionamiento comparativo y desafíos

La situación del club se agrava al observar la competencia directa en la zona de descenso. El Manchester United se ubica solo arriba por una unidad del Crystal Palace, lo que indica que cualquier error próximo puede tener consecuencias catastróficas. La humillante goleada de 4-0 no solo amargó el debut del nuevo entrenador, sino que puso en jaque la confianza de la afición en la capacidad de cambio inmediata bajo la nueva dirección técnica.