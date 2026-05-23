Liverpool toma en serio a Suburbia y fortalece su cartera financiera

Liverpool confirmó haber alcanzado la madurez necesaria para reportar Minipagos como parte de su cartera formal existente, en lugar de una iniciativa reciente. La disponibilidad de crédito flexible con pagos pequeños ha resultado en ventas más altas y ha ayudado a Liverpool a responder mejor a un mercado económico más complicado.

Me apasionan las palabras, la creatividad, el entretenimiento, la tecnología y la innovación. Soy mexicano, periodista, escritor, artista y disque filósofo. Quiero entrar de lleno a ese terreno, pero con Suburbia como mi estrategia principal.

La compañía confirma que ya alcanzó 'Creemos que ahora es lo suficientemente grande como para reportarlo como parte de nuestra cartera actual, en lugar de como una iniciativa' La estrategia no es nueva. Liverpool llevaba años preparando este movimiento. Ya desde 2021, según un reporte de Santiago de Abriega, director de servicios financieros de Liverpool, anticipó que comprarían bienes duraderos, como refrigeradores, estufas o electrónicos. La meta era desplegarlo a nivel nacional a partir de 2022.

Ahora, cuatro años después, el piloto dejó de ser experimento. Liverpool ya incorporó Minipagos dentro de su cartera formal de crédito y se convirtió en la pieza más importante de Liverpool para enfrentar un entorno económico más complicado. Según cifras compartidas por la compañía, 35% de las compras realizadas en Suburbia durante el primer trimestre de 2022 utilizaron algún esquema de crédito. Eso representa un aumento de 280 puntos base frente al mismo periodo del año anterior.

Además, el negocio financiero se convirtió en una de las principales fuentes de crecimiento para Liverpool. Mientras el segmento comercial cayó 0.2% anual en el primer trimestre, los ingresos financieros crecieron 11.6%. Liverpool reportó que sus provisiones para pérdidas crediticias crecieron 25% interanual, hasta alcanzar 1,500 millones de pesos





XatakaMexico / 🏆 19. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Liverpool Suburbia Creditos Financiamiento MINIPAGOS

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mundial 2026: Argentina, España, Francia y Portugal candidatos para ganar la Copa del Mundo: ValdanoEl ex jugador y técnico argentino, hoy escritor, conferencista, comentarista y analista, considera que La Albiceleste, comandada por Lionel Messi, actual campeón mundial, es un serio candidato a repetir el título mundial, ya que 'no perdió el hambre', tras conquistar de forma consecutiva dos Copas de América (2021, 2024) y Mundial (2022).

Read more »

La segunda Venta Nocturna de Liverpool en 2026 será del 5 al 7 de junioLiverpool confirma la fecha de su segunda venta Nocturna en 2026, de acuerdo con la campaña de descuentos y promociones del Hot Sale 2026, que se llevará a cabo del 25 de mayo al 2 de junio. Durante el periodo, Liverpool ofrecerá descuentos en línea y en tiendas físicas, así como descuentos en categorías como tecnología, línea blanca, moda, muebles, videojuegos y electrodomésticos.

Read more »

Empresas de Guanajuato se integran a catálogo de LiverpoolA través del programa Conexión industrial, Liverpool se reunió con empresarios locales a fin de fortalecer pequeñas y medianas empresas de Guanajuato

Read more »

¡Llegaron las ofertas! Suburbia anuncia las Noches Moradas 2026 con descuentos por el Día del PadreSuburbia confirmó una nueva edición de las “Noches Moradas” 2026, una campaña de descuentos que se realizará del 4 al 7 de junio con promociones únicas.

Read more »