Llamado a la unidad en la lucha contra los cárteles divide opiniones entre México y Estados Unidos

El embajador de EU, Ronald Johnson, pide cooperación contra los cárteles, mientras la presidenta Sheinbaum denuncia injerencia de la ultraderecha estadounidense.

El embajador de Estados Unidos en México , Ronald Johnson, afirmó que la lucha contra los cárteles debe ser un motivo de unión entre ambas naciones, no de división.

Durante una declaración pública, Johnson subrayó que tanto ciudadanos estadounidenses como mexicanos anhelan vivir en paz, libres de la violencia y corrupción que generan estas organizaciones criminales. Instó a evitar que este desafío se convierta en un tema de confrontación política, ya que cada momento utilizado en debates partidistas es una oportunidad perdida para fortalecer la cooperación bilateral y proteger a las poblaciones afectadas.

Por otro lado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aprovechó un evento conmemorativo de su victoria electoral para responder a las acusaciones de injerencia extranjera. Sheinbaum denunció que sectores conservadores de Estados Unidos están orquestando una campaña mediática en su contra, con el objetivo de influir en las elecciones mexicanas de 2027.

Señaló que dicha campaña se intensificó tras la muerte de agentes estadounidenses en Chihuahua, un incidente que la Fiscalía General de la República investiga por posibles violaciones a la soberanía nacional. La mandataria cuestionó las intenciones de Washington al solicitar la extradición de políticos mexicanos sin presentar pruebas suficientes, calificando estas acciones como injerencias inaceptables.

Sheinbaum enfatizó que México no tolerará la corrupción ni la colusión con el crimen, pero rechazó categóricamente cualquier intento de intervención externa en sus asuntos internos. Asimismo, recordó que para reducir la violencia es necesario detener el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos y abordar el problema del consumo de drogas en ese país. La presidenta diferenció la postura de su homólogo Donald Trump de la de la ultraderecha estadounidense, a quien responsabilizó de las presiones.

El mensaje de Sheinbaum fue respaldado por miles de simpatizantes reunidos en el Monumento a la Revolución, quienes aplaudieron su defensa de la soberanía nacional. En este contexto de tensiones diplomáticas, ambas naciones enfrentan el reto de equilibrar la cooperación en seguridad con el respeto a la autonomía de cada país. Mientras Johnson aboga por una colaboración más estrecha, Sheinbaum advierte sobre los riesgos de una injerencia disfrazada de apoyo.

El debate refleja las complejidades de la relación bilateral, donde la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado se entrelaza con intereses políticos y electorales de ambos lados de la frontera. La comunidad internacional observa con atención cómo se resolverán estas diferencias, que podrían definir el futuro de la cooperación en materia de seguridad en América del Norte. La postura de la administración mexicana es clara: no aceptará imposiciones ni acciones unilaterales que vulneren su soberanía.

Sheinbaum ha reiterado que cualquier colaboración debe basarse en el respeto mutuo y la transparencia. Por su parte, el embajador Johnson insiste en que el objetivo común es desmantelar las redes criminales que afectan a ambas sociedades. Queda por verse si este llamado a la unidad logrará superar las desconfianzas y los intereses políticos que han marcado la relación en los últimos meses.

Lo cierto es que, tanto en México como en Estados Unidos, la ciudadanía exige resultados concretos en materia de seguridad, más allá de las disputas retóricas





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