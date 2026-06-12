Llega a México el celular gamer con refrigeración líquida y el chip Android más poderoso: REDMAGIC 11S Pro

El REDMAGIC 11S Pro ya está disponible en México, destacando por su refrigeración líquida y el potente chip Snapdragon 8 Gen 2, ideal para gaming de alto rendimiento.

El REDMAGIC 11S Pro, el nuevo teléfono inteligente de la marca especializada en gaming, ya está disponible en México . Este dispositivo se destaca por integrar un sistema de refrigeración líquida , una característica que normalmente se ve en computadoras de alto rendimiento, pero que ahora llega a los smartphones para mantener temperaturas óptimas durante sesiones de juego prolongadas.

Equipado con el chip Snapdragon 8 Gen 2, considerado el procesador más potente para Android en la actualidad, promete un rendimiento excepcional en los títulos más exigentes del mercado. El diseño del REDMAGIC 11S Pro está pensado para los jugadores: incluye gatillos táctiles laterales, una pantalla AMOLED de 6.8 pulgadas con tasa de refresco de 165 Hz y una batería de 5000 mAh con carga rápida de 65W. Además, su sistema de refrigeración líquida, llamado Ice 11, utiliza una cámara de vapor y un disipador de grafeno para evitar el sobrecalentamiento.

En las pruebas de rendimiento, este teléfono supera a muchos competidores, logrando puntuaciones altas en benchmarks como AnTuTu y Geekbench. En cuanto a la cámara, el dispositivo cuenta con un sensor principal de 64 MP, un ultra gran angular de 8 MP y un macro de 2 MP. Aunque no es su punto fuerte, ofrece resultados decentes para fotografía casual.

El software corre bajo Red Magic OS 6.0 basado en Android 13, con funciones específicas para gaming como el modo de juego, grabación de pantalla y personalización de perfiles de rendimiento. Su precio en México es competitivo para un gamer phone, rondando los 15,000 pesos, dependiendo de la configuración de memoria RAM y almacenamiento. Los usuarios que buscan un teléfono para juegos sin sacrificar la experiencia diaria encontrarán en el REDMAGIC 11S Pro una opción sólida.

La refrigeración líquida permite mantener el rendimiento durante horas, y el chip Snapdragon 8 Gen 2 asegura que los juegos más recientes corran sin problemas. Este lanzamiento refuerza la presencia de REDMAGIC en el mercado mexicano, compitiendo con marcas como ASUS ROG Phone y Lenovo Legion. Sin duda, es una excelente elección para los gamers exigentes





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