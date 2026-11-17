Guía detallada para observar la lluvia de meteoros Leónidas el 18 de noviembre en México. Descubre la fecha exacta, la mejor hora, la radiante en Leo y consejos prácticos.

La lluvia de estrellas Leónidas ofrecerá su espectáculo anual del 6 al 30 de noviembre, con una actividad pico prevista específicamente para la noche del 17 y la madrugada del 18. Este evento celeste, que puede mostrar entre 10 y 20 meteoros por hora en su máxima expresión, permite a los observadores contemplar los restos polvosos del cometa 55P Tempel-Tuttle.

Pico de Actividad y Fecha de Máxima Visibilidad

Según la Organización Internacional de Meteoros, el punto máximo de la tormenta se alcanzará el martes 17 de noviembre a las 17:45 horas en el centro de México. Sin embargo, para disfrutar de la mejor visualización, el momento óptimo se desplaza hacia la madrugada del miércoles 18 de noviembre. Este desfase ocurre porque la radiante, el punto de origen aparente desde donde parecen irradiarse los meteoros, alcanza su posición más alta en el cielo durante las horas previas al amanecer.

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La NASA presenta una estimación más conservadora que sugiere menos de tres meteoros por hora. No obstante, el cometa 55P Tempel-Tuttle, descubierto en 1865, visita el sistema solar interno cada 33 años dejando una densa corriente de residuos. Esto significa que la visibilidad depende de la densidad exacta de la partícula de polvo en el momento del cráter terrestre.

Posición de la Radiante y Planeta Júpiter

La constelación Leo se convertirá en el escenario principal, brillando sobre el horizonte sureste. En la noche de máxima actividad, los planetas Júpiter y Marte se encontrarán a solo unos pocos grados de distancia dentro de esta constelación. Esta proximidad astronómica facilita enormemente la localización de la radiante, sirviendo como un faro guía para los aficionados a la astronomía que buscan orientarse en el cielo nocturno.

El cielo en esa dirección del horizonte ofrecerá el mejor panorama debido a la ausencia de luz lunar intrusiva. La Luna, encontrándose en fase creciente, se habrá ocultado completamente antes de la hora pico. Esta oscuridad natural mejora significativamente las probabilidades de detectar meteoros de menor brillo que suelen pasar desapercibidos bajo la luz de la luna llena.

Consejos para la Observación Efectiva

Los astrónomos recomiendan esperar entre 20 y 30 minutos antes de comenzar la observación principal. Este tiempo de espera es crucial para permitir que los ojos se adapten por completo a la oscuridad, maximizando la sensibilidad visual a las luces tenues del espacio. Las Leónidas son famosas por producir deslumbrantes bolas de fuego y meteoros de larga duración que rozan la atmósfera terrestre con trayectorias lentas y dramáticas.

Para una experiencia exitosa, es fundamental elegir un lugar alejado de la contaminación lumínica urbana y permitir que la oscuridad natural del entorno tome el control. Al dirigirse hacia el sureste, los observadores tendrán la oportunidad única de ver los restos del cometa 55P Tempel-Tuttle incinerándose en la atmósfera.