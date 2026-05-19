La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó una alerta por lluvias fuertes y caída de granizo en las demarcaciones de CDMX y Edomex para el 19 de mayo 2026. Las condiciones meteorológicas se prevén que se registren en la próxima hora también en las demarcaciones de Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza. Las lluvias se esperan que persistan en la Ciudad de México durante la tarde y noche, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. En la zona centro de la capital, la lluvia también se hizo presente, provocando encharcamientos y afectaciones en la movilidad.

Lluvia en CDMX y Edomex para el 19 de mayo 2026: Alerta por Granizo y Fuertes Precipitaciones La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó una alerta por lluvias fuertes y caída de granizo en las demarcaciones de CDMX y Edomex para el 19 de mayo 2026.

Las condiciones meteorológicas se prevén que se registren en la próxima hora también en las demarcaciones de Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza. Las lluvias se esperan que persistan en la Ciudad de México durante la tarde y noche, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. En la zona centro de la capital, la lluvia también se hizo presente, provocando encharcamientos y afectaciones en la movilidad.

El radar de Conagua Clima reporta "ecos de reflectividad en color rojo y naranja", asociados a lluvias fuertes en zonas de la CDMX y Edomex. Para el miércoles 20 de mayo y el domingo 24 de mayo se prevén fuertes tormentas en la Ciudad de México





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