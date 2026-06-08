Lluvia pone a prueba el Jardín Flotante en su apertura; visitantes enfrentan encharcamientos

La intensa lluvia durante la inauguración del Jardín Flotante generó encharcamientos y molestias entre los primeros visitantes, quienes a pesar de ello disfrutaron del paisaje. Las autoridades prometen mejoras.

El nuevo Jardín Flotante de la ciudad abrió sus puertas este fin de semana, pero la intensa lluvia puso a prueba tanto la infraestructura como la paciencia de los primeros visitantes.

A pesar de las condiciones climáticas adversas, decenas de personas acudieron al parque, que promete ser un innovador espacio verde sobre el agua. Sin embargo, los encharcamientos en varios puntos del recorrido generaron incomodidad y algunos accidentes menores. Nelly y Molaid, una pareja que llegó temprano con la ilusión de conocer el lugar, se refugiaron bajo uno de los techos instalados a lo largo del sendero.

Nelly comentó que el paisaje era hermoso incluso bajo la lluvia, dándole un toque poético, aunque admitió que la tormenta los tomó por sorpresa y tuvieron que correr para no empaparse por completo. El agua se acumulaba en grandes charcos, especialmente en las zonas donde las coladeras no daban abasto. Isabel, otra visitante, se mojó totalmente al olvidar su paraguas; contó que incluso resbaló en uno de los charcos y, aunque intentó divertirse saltando con su hermana, ahora temía enfermarse.

A pesar de los inconvenientes, muchos expresaron su esperanza de que el jardín mejore con el tiempo y se convierta en un atractivo turístico importante. El proyecto del Jardín Flotante busca integrar áreas de recreación con tecnología sostenible, pero su inauguración dejó ver fallas en el drenaje y la protección contra la lluvia. Las autoridades locales han prometido realizar mejoras para evitar encharcamientos futuros y garantizar la seguridad de los visitantes.

Mientras tanto, quienes se aventuraron a conocerlo en su primer día llevaron una experiencia mixta: entre la belleza del entorno y las incomodidades propias de un estreno bajo el agua. Con el paso de los días, se espera que este espacio único en su tipo se consolide como un símbolo de la ciudad, recordando a todos que incluso los proyectos más ambiciosos enfrentan desafíos inesperados en su arranque





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