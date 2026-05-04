Lluvias Aisladas y Altas Temperaturas Pronosticadas para CDMX y Edomex el Lunes 4 de Mayo

Se esperan lluvias ligeras aisladas con posible actividad eléctrica y granizo en la Ciudad de México y el Estado de México este lunes, a pesar de las altas temperaturas. Las autoridades recomiendan estar atentos a los avisos del Sistema de Atención Temprana.

La Ciudad de México y el Estado de México se preparan para un lunes 4 de mayo marcado por un contraste climático significativo. A pesar de las altas temperaturas que ya se están registrando en ambas entidades, se pronostican lluvias ligeras aisladas, acompañadas de posible actividad eléctrica y, en algunos casos, incluso la caída de granizo.

Esta situación exige precaución y atención a los avisos emitidos por las autoridades competentes, como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Se insta a la población a mantenerse informada a través del Sistema de Atención Temprana para tomar las medidas preventivas necesarias antes de iniciar cualquier desplazamiento.

El pronóstico indica que, después del mediodía, se espera un ambiente muy caluroso con cielos despejados, aunque con un aumento gradual de la nubosidad. Las lluvias, aunque ligeras y aisladas, podrían ir acompañadas de descargas eléctricas, lo que incrementa la necesidad de estar alerta. Los vientos se mantendrán variables, con velocidades de entre 5 y 25 kilómetros por hora, pudiendo alcanzar rachas de hasta 45 kilómetros por hora, especialmente durante los eventos de lluvia.

La recomendación principal es la de prestar atención a las alertas tempranas y evitar exponerse a riesgos innecesarios. En el Estado de México, el panorama matutino se presenta con un ambiente fresco a templado y cielos parcialmente nublados, con la posible presencia de bruma en algunas zonas.

Sin embargo, durante la tarde, las condiciones cambiarán drásticamente, con un aumento de la temperatura y un ambiente cálido a caluroso. Los cielos se cubrirán de nubes, y se espera la probabilidad de lluvias aisladas, con acumulados estimados entre 0.1 y 5 milímetros en un período de 24 horas en la Ciudad de México. En el Estado de México, las lluvias podrían ser más intensas, con chubascos que podrían alcanzar los 5 a 25 milímetros en 24 horas.

Es importante destacar que estas precipitaciones podrían ir acompañadas de descargas eléctricas, lo que exige extremar las precauciones. Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre durante los periodos de lluvia y buscar refugio en lugares seguros.

Además, se aconseja no utilizar aparatos eléctricos durante las tormentas y evitar el contacto con objetos metálicos. La coordinación entre los servicios de emergencia y la población es fundamental para minimizar los riesgos asociados a estos fenómenos meteorológicos. El pronóstico de lluvias se enmarca en un contexto más amplio de inestabilidad atmosférica y una nueva ola de calor que amenaza a los estados de la Megalópolis.

Según el SMN, un canal de baja presión en el centro del país, combinado con la inestabilidad atmosférica, provocará intervalos de chubascos no solo en el Estado de México, sino también en Morelos, Puebla y Tlaxcala. Además, se esperan lluvias aisladas en Hidalgo y la Ciudad de México. Esta situación exige una preparación integral por parte de las autoridades y la población, con el fin de mitigar los posibles impactos de las altas temperaturas y las lluvias.

Se recomienda a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y buscar lugares frescos y ventilados. Asimismo, se aconseja revisar y asegurar las viviendas, especialmente aquellas ubicadas en zonas de riesgo, y tener a mano un kit de emergencia con alimentos no perecederos, agua potable, linternas y botiquín de primeros auxilios. La prevención es la clave para enfrentar estos desafíos climáticos y proteger la seguridad y el bienestar de la población.

La colaboración ciudadana y el cumplimiento de las recomendaciones de las autoridades son fundamentales para superar esta situación de manera exitosa





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