Lluvias Anticipadas en México: ¿Qué Esperar para la Temporada 2026 y Medidas de Prevención?

Se analizan las precipitaciones adelantadas registradas en México y se proyecta el inicio y características de la temporada de lluvias 2026, junto con recomendaciones clave de seguridad y prevención para la ciudadanía.

Si bien la temporada de lluvias en México tradicionalmente arranca en mayo, las últimas semanas han sido testigos de precipitaciones notables en diversas partes del país. Entidades como la Ciudad de México , el Estado de México y Veracruz ya han experimentado lluvias antes de lo pronosticado para esta primavera.

Según datos de la Secretaría de Gestión Integral del Agua en la Ciudad de México (SEGIAGUA), en la capital se han registrado aguaceros ligeros en múltiples alcaldías, adelantándose al inicio formal de la temporada de precipitaciones.

Esta anticipación climática, aunque no define el comienzo oficial, puede ser un indicativo de alteraciones en los patrones meteorológicos habituales.

En cuanto al año 2026, se proyecta que la temporada de lluvias en México dé inicio alrededor del 15 de mayo. Esta fecha se alinea con el comienzo de la temporada de ciclones en el océano Pacífico, un factor que influye directamente en el aumento de las precipitaciones. A partir de este periodo, se espera que las lluvias se intensifiquen y se prolonguen por aproximadamente seis meses, extendiéndose hasta noviembre.

Sin embargo, es importante notar que algunas regiones pueden presentar variaciones; por ejemplo, en el Estado de México, las autoridades prevén que las lluvias comiencen en junio y se extiendan hasta diciembre.

Para el año entrante, se anticipa que ciertas entidades federativas, particularmente en las zonas centro, sur y sureste de México, experimenten una mayor cantidad de precipitaciones, ya que estas regiones suelen registrar un incremento significativo de lluvias durante la temporada establecida.

Ante la proximidad de la temporada de lluvias, es fundamental adoptar medidas de precaución para minimizar riesgos y salvaguardar la seguridad. Las recomendaciones clave incluyen: conducir con extrema cautela, especialmente en zonas propensas a inundaciones; evitar cruzar por calles con corrientes de agua, ríos o arroyos crecidos; abstenerse de mantener contacto con agua estancada, ya que puede ser foco de enfermedades; y no utilizar aparatos electrónicos al aire libre durante las tormentas para prevenir accidentes.

Además, se aconseja tener lista una mochila de emergencia con suministros básicos, mantener la limpieza de calles, banquetas, azoteas y coladeras para facilitar el drenaje y prevenir acumulaciones de agua, y permanecer informado sobre los pronósticos del clima emitidos por las autoridades competentes.

Utilizar vestimenta adecuada como impermeable, botas y paraguas también es una medida sencilla pero efectiva para protegerse de las inclemencias del tiempo.

La Ciudad de México, por ejemplo, se prepara con estrategias como Tlaloque 2026 para asegurar una respuesta coordinada y rápida ante cualquier eventualidad, buscando salvaguardar la integridad de sus habitantes y sus bienes.

Es vital recordar que, si bien las lluvias tempranas no marcan el inicio oficial, sí nos alertan sobre la dinámica cambiante del clima.





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