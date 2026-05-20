Lluvias en la Ciudad de México: ¿A qué hora empezarán y qué se esperan?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que las precipitaciones previstas para este miércoles 20 de mayo podrían originar incremento en los niveles de ríos, arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones, por lo que se hizo un atento llamado a la población capitalina para que se mantengan atentos a los avisos que realicen las autoridades de Protección Civil para así evitar cualquier tipo de afectación.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este miércoles 20 de mayo se tienen previstos intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en toda la Ciudad de México.

Para esta nota te diremos qué es lo que se sabe al respecto. De acuerdo con lo que se indica en el pronóstico de lluvias del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este miércoles 20 de mayo se tiene previsto que en las 16 alcaldías de la Ciudad de México se registren intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm), además, se precisó que dichas precipitaciones podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

En adición a este pronóstico, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que las precipitaciones previstas para este miércoles 20 de mayo podrían originar incremento en los niveles de ríos, arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones por lo que se hizo un atento llamado a la población capitalina para que se mantengan atentos a los avisos que realicen las autoridades de Protección Civil para así evitar cualquier tipo de afectación derivado de la situación meteorológica. ¿A qué hora empezará a llover en la Ciudad de México HOY miércoles 20 de mayo?

De acuerdo con lo que se indica en el portal de Meteored este miércoles 20 de mayo la Ciudad de México tendrá cielo parcialmente nuboso y una temperatura promedio de 23 grados durante la mañana, sin embargo, una vez entrada la tarde habrá cielo nublado y la temperatura descenderá hasta los 17 grados, además, se registrarán vientos del norte con una velocidad de hasta 3 km/h.

Respecto a las lluvias en la Ciudad de México, en el portal de Meteored se señala que desde las 14:00 horas comenzarán a registrarse lluvias débiles en distintos puntos de la capital mexicana, sin embargo, será a partir de las 17:00 horas cuando se registren las lluvias más fuertes, las cuáles podrían prolongarse hasta las 20:00 horas pues será a partir de esta hora cuando el cielo capitalino comience a despejarse.

Es importante señalar que, según el pronóstico de Meteored, las lluvias prevalecerán en la Ciudad de México durante el jueves 21 de mayo, sin embargo, se precisa que las lluvias serán fuertes desde las 14:00 hasta las 20:00 horas, por lo que se recomienda tomar las previsiones necesarias para que no seas sorprendido por la lluvia





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