Lluvias en la Ciudad de México causan caos y árboles caídos

La tarde del miércoles se registraron fuertes lluvias en gran parte de la Ciudad de México, lo que provocó la caída de árboles, anegaciones y afectó el tránsito en diferentes puntos de la capital. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta roja en algunas alcaldías y la alerta amarilla en el resto.

Fuertes lluvias se registraron la tarde del miércoles en gran parte de la Ciudad de México. Autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activaron la alerta roja en alcaldías como Cuajimalpa y Miguel Hidalgo; naranja en la Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, mientras que para el resto de las entidades de la capital se mantuvo la alerta amarilla .

Las precipitaciones de hasta 70 milímetros de agua por hora provocaron, entre otras cosas, caída de árboles, que varios automóviles quedaran varados y anegaciones en diferentes puntos de la CDMX, incluyendo Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia, donde decenas de fanáticos del futbol celebraron la victoria de México ante Sudáfrica en la inauguración de la Copa Mundial 2026. El Jefe Vulcano Cova reportó un total de 66 árboles caídos, así como cuatro postes, cinco espectaculares, tres encharcamientos y cinco cortocircuitos





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