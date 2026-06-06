Lluvias fuertes y granizo activan alertas en CDMX este sábado

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó alertas naranja y amarilla por lluvias fuertes y caída de granizo en la Ciudad de México para el 6 de junio, con precipitaciones de 30 a 60 mm y vientos de hasta 45 km/h.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la Alerta Naranja y Alerta Amarilla debido al pronóstico de lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo para este sábado 6 de junio.

Según el reporte oficial emitido a las 15:00 horas, las precipitaciones se extenderán hasta las 3:00 horas del domingo 7 de junio, con acumulados de entre 30 y 60 milímetros. Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones y afectaciones viales, por lo que pidieron a la población extremar precauciones. El sistema de alerta temprana monitorea constantemente las condiciones meteorológicas para informar a la ciudadanía sobre los riesgos potenciales.

Las alcaldías más afectadas por las lluvias incluyen Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza, donde se reportan lluvias de intensidad moderada a fuerte. En tanto, persisten lluvias débiles en Benito Juárez, Tláhuac y Xochimilco. El radar meteorológico de la CDMX indica que las precipitaciones se generalizarán y fortalecerán durante la tarde y noche, e incluso podrían prolongarse hasta la madrugada del domingo.

Se espera ambiente cálido con cielo nublado y vientos variables de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 45 km/h. La temperatura máxima alcanzará los 24 grados Celsius en Venustiano Carranza, mientras que la mínima será de 14 grados. Ante esta situación, la SGIRPC emitió una serie de recomendaciones para la población: evitar transitar por zonas inundadas, no arrojar basura en la vía pública para prevenir obstrucciones en el drenaje, y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

También se sugiere asegurar puertas y ventanas, así como resguardar a mascotas y objetos que puedan ser arrastrados por el viento. La dependencia recordó que la prevención es fundamental para reducir riesgos en temporada de lluvias. Se recomienda portar paraguas o impermeable, y en caso de tormenta eléctrica, buscar refugio en lugares seguros. Las autoridades continuarán monitoreando las condiciones climáticas y actualizarán las alertas según sea necesario.

La población puede consultar el Sistema de Alerta Temprana en el sitio web de la Secretaría para obtener información en tiempo real sobre las precipitaciones y posibles contingencias





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