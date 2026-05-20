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Lluvias fuertes y árboles caídos en CDMX

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Lluvias fuertes y árboles caídos en CDMX
CDMXLluviasÁrboles Caídos
📆5/20/2026 6:21 AM
📰El_Universal_Mx
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Artículo que describe las fuertes lluvias y las caídas de los árboles en CDMX, así como las afectaciones en algunas colonias, como Iztapalapa y Coyoacán.

Lluvias fuertes en CDMX dejan al menos 20 árboles caídos y 16 encharcamientos; varios inmuebles quedaron afectados en Iztapalapa y Coyoacán A las 20:00 horas, la Secretaría de Gestión Integral del Agua informó que se atendieron el 85% de los encharcamientos Royal Caribbean lamenta freno a Perfect Day México; empresa insiste en mantener inversión en Mahahual Auditoría detectó irregularidades por 37 mdp en Culiacán durante 2023; señala simulación de competencia durante gestión de alcalde acusado por EU Calle 8 Sur esquina San Lorenzo, en la alcaldía Iztapalapa , en donde se desplegaron equipos hidroneumáticos para mejorar el funcionamiento de la red hidráulica.

Activan alerta amarilla por lluvias fuertes y caída de granizo en 9 alcaldías de CDMX; se prevén precipitaciones de hasta 29 milímetros

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CDMX Lluvias Árboles Caídos Encharcamientos Iztapalapa Coyoacán

 

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