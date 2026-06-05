Lluvias intensas azotarán Nuevo León este viernes; Conagua alerta a 16 municipios

El temporal de lluvias continúa en México y afectará fuertemente a Nuevo León con tormentas en zonas norte y sur. Se esperan temperaturas de hasta 35°C y precipitaciones de hasta 50 mm. Autoridades recomiendan precaución.

El temporal de lluvias no da tregua en México, y la Comisión Nacional del Agua ( Conagua ) ha emitido un nuevo aviso para el estado de Nuevo León , donde se esperan tormentas intensas durante este viernes 5 de junio de 2026.

Según el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones afectarán principalmente las zonas norte y sur de la entidad, con acumulados significativos que podrían superar los 50 milímetros en algunas localidades. Los municipios en alerta incluyen Allende, Anáhuac, Cadereyta Jiménez, Carmen, Cerralvo, China, Ciénega de Flores, Ciudad Benito Juárez, Doctor Arroyo, Espinazo, Galeana, General Terán, General Zuazua, Guadalupe, Jardines de la Silla y Lampazos de Naranjo, entre otros.

Las autoridades recomiendan a la población extremar precauciones, especialmente en zonas bajas propensas a inundaciones, y evitar cruzar ríos o arroyos crecidos. A pesar de las lluvias, el SMN prevé que las temperaturas se mantengan elevadas, oscilando entre los 30 y 35 grados centígrados durante el día, lo que generará un ambiente bochornoso y propicio para la formación de tormentas eléctricas por la tarde.

La combinación de calor y humedad podría provocar chubascos torrenciales, granizo y vientos fuertes superiores a 60 km/h en algunas áreas. Las autoridades de Protección Civil de Nuevo León han activado protocolos de emergencia y mantienen monitoreo constante en los 51 municipios del estado. Se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales y tener lista una mochila de emergencia con documentos, agua y alimentos no perecederos.

El pronóstico extendido indica que el temporal persistirá durante el fin de semana, aunque con menor intensidad a partir del sábado. Sin embargo, no se descartan lluvias dispersas en diversas regiones del estado, especialmente en la zona metropolitana de Monterrey. Las autoridades hacen un llamado a no tirar basura en calles y alcantarillas para evitar taponamientos, y a reportar cualquier incidente al número de emergencias 911.

La Conagua continuará actualizando los reportes cada seis horas, y se espera que para el lunes las condiciones meteorológicas mejoren gradualmente, dando paso a un clima más estable con temperaturas cálidas pero sin precipitaciones significativas





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