Lluvias intensas se esperan en cuencas de Veracruz entre jueves y sábado

Pronóstico indica acumulados de 75 a 150 milímetros en cuencas medias y altas, con riesgo de inundaciones y actividad eléctrica. Autoridades aconsejan medidas preventivas y seguimiento de niveles de ríos.

Una zona de inestabilidad se desplazará desde el suroeste del Golfo de México hacia la franja que abarca el centro de Tamaulipas y el norte de Veracruz durante los próximos días jueves, viernes y sábado.

Aunque la probabilidad de que evolucione a un ciclón es baja, el sistema atmosférico combinará vientos en altura favorables para la formación de nubes y mantendrá una fase de lluvias intensas sobre la región. Las precipitaciones más relevantes se concentrarán en las cuencas medias y altas, donde se esperan acumulaciones puntuales que van desde los setenta y cinco hasta los ciento cincuenta milímetros, especialmente en los sectores del Jamapa‑Cotaxtla, Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá.

En estas áreas las tormentas vendrán acompañadas de descargas eléctricas, lo que incrementa el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos en terrenos montañosos. En las cuencas del Tuxpan, Cazones, Tecolutla, Actopan y La Antigua, los pronósticos indican lluvias muy fuertes, con acumulados de cincuenta a setenta y cinco milímetros, mientras que en las cuencas del Pánuco, Nautla y Misantla, así como en la costa central y la zona de Los Tuxtlas, se esperan lluvias fuertes de veinticinco a cincuenta milímetros.

En el resto del territorio de Veracruz la intensidad será menor, aunque seguirá presentándose nubosidad parcial a completa y chubascos esporádicos. La persistencia de la actividad eléctrica exigirá vigilancia constante de los servicios de emergencia y de la población, sobre todo en áreas de respuesta rápida donde los cauces pueden desbordarse con poca demora.

Se recomienda a la población mantenerse alerta a los niveles de los ríos y arroyos, tomar medidas preventivas ante posibles encharcamientos e inundaciones, y seguir las indicaciones de la Secretaría de Protección Civil y la Capitanía de Puertos. Es importante revisar los planes de evacuación y contar con suministros básicos en caso de que se requiera trasladarse.

Las actualizaciones del pronóstico del tiempo serán publicadas de manera periódica, por lo que es esencial mantenerse informado a través de los canales oficiales y medios de comunicación locales. Además, se recuerda que la gestión adecuada de los desagües y la limpieza de los cauces pueden reducir significativamente el impacto de las lluvias intensas en la comunidad





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