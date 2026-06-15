Lluvias intensas y calor extremo: Pronóstico del clima en México para el 14 de junio

La zona de baja presión en el golfo de México se disipa, pero deja lluvias intensas en varios estados. Se esperan temperaturas superiores a 45°C en el noroeste. Se detallan las condiciones por región y los riesgos asociados.

Este domingo 14 de junio, la zona de baja presión con potencial ciclón ico en el golfo de México se disipa sobre el noreste de México , pero aún provoca lluvias intensas en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí, así como lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y centro del país, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua.

Además, un canal de baja presión en la sierra madre occidental, combinado con inestabilidad atmosférica y humedad del Pacífico, genera chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible granizo en el noroeste, norte y occidente. Otro canal de baja presión en el sureste, junto con la aproximación de la onda tropical número 7 a la península de Yucatán, causará chubascos y lluvias fuertes en esas regiones.

Una zona de baja presión en tierra en Tamaulipas tiene 0% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y 20% en siete días, ubicada a 120 km del Puerto de Altamira. Otra zona de baja presión en el Pacífico, al suroeste de Baja California, tiene 30% de probabilidad en ambos plazos, localizada a 2,840 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, moviéndose hacia el este-noreste a 8-16 km/h, sin afectar al país.

Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas en el norte y noroeste, con una onda de calor en Baja California (noreste), Sonora (centro y este), Chihuahua (oeste), Durango (centro) y Sinaloa (sur).

En Coahuila, Saltillo tendrá lluvia débil y parcialmente nuboso, con máxima de 26°C y mínima de 17°C. Ramos Arizpe: lluvia débil y parcialmente nuboso a cubierto, máxima 29°C, mínima 19°C. Torreón: nubes y claros a parcialmente nuboso con lluvia débil a tormenta, máxima 37°C, mínima 22°C. Monclova: nubes y claros y lluvia débil, máxima 36°C, mínima 25°C. Piedras Negras: parcialmente nuboso con lluvia débil y tormenta, máxima 37°C, mínima 25°C. Las lluvias muy fuertes a intensas (75-150 mm) afectarán Nuevo León (sur), Tamaulipas (este y suroeste), San Luis Potosí (centro y este) y Veracruz (norte).

Lluvias fuertes a muy fuertes (50-75 mm) en Sonora (este y sureste), Sinaloa (este y noreste), Nayarit (noreste), Jalisco (norte y noreste), Chihuahua (norte, oeste y suroeste), Durango (noroeste, oeste y sur), Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato (noroeste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25-50 mm) en Coahuila (sureste), Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México (norte y centro), Ciudad de México, Morelos (norte), Puebla (norte y este) y Chiapas (sureste).

Chubascos (5-25 mm) en Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1-5 mm) en Baja California y Baja California Sur. Estas lluvias pueden incluir descargas eléctricas, granizo, y causar incremento en ríos, deslaves, encharcamientos e inundaciones. Temperaturas máximas superiores a 45°C en Baja California (noreste) y Sonora (centro y este).

Máximas de 40-45°C en Chihuahua (oeste y noreste) y Sinaloa (norte). Máximas de 35-40°C en Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos (sur), Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Máximas de 30-35°C en Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí (este), Puebla (norte y suroeste) y Quintana Roo. Viento de 30-40 km/h con rachas de 50-70 km/h en Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Viento de 20-30 km/h con rachas de 40-60 km/h en Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Viento de 10-20 km/h con rachas de 30-50 km/h en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí. Oleaje de 1.5-2.5 m en la mañana en costas de Tamaulipas. Oleaje de 1.0-2.0 m en costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo





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