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Lluvias intensas y torbellinos en varias partes del país

Meteorología News

Lluvias intensas y torbellinos en varias partes del país
Lluvias IntensasOnda TropicalTorbellinos
📆5/27/2026 8:16 AM
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El Servicio Meteorológico Nacional ha informado que las lluvias intensas continuarán en varias partes del país debido a la onda tropical. Además, se esperan torbellinos y la aproximación de un nuevo frente frío fuera de temporada a la frontera del país.

El Servicio Meteorológico Nacional ha informado que las lluvias intensas continuarán en varias partes del país debido a la onda tropical . Además, se esperan torbellinos y la aproximación de un nuevo frente frío fuera de temporada a la frontera del país.

Una vaguada en niveles altos interactuará con inestabilidad atmosférica, causando lluvias intensas en Tamaulipas y San Luis Potosí, muy fuertes en Coahuila y Nuevo León. Las lluvias mencionadas se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Para mañana, se prevén lluvias intensas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Puebla y Veracruz, muy fuertes en Nuevo León y Tamaulipas.

La onda tropical 2 generará lluvias intensas en Oaxaca y Chiapas, muy fuertes en Tabasco y fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Un frente frío fuera de temporada se acercará a noroeste del país y causará vientos de hasta 70 km/h y tolvaneras en Baja California y Sonora. Las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas prevalecerán en la mayor parte de México, con onda de calor en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán

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