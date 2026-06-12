Lluvias intensas y vientos moderados amenazan la asistencia a la sede de la Copa Mundial en la zona centro y oeste del estado

Conagua advierte sobre fuertes lluvias y ráfagas de viento en el centro y oeste del estado el 12 de junio de 2026, recomendando a los aficionados que asistan a los partidos sin paraguas y tomen medidas de seguridad.

Una de las sedes más emblemáticas de la competición internacional de fútbol que se celebra cada cuatro años se prepara para enfrentar condiciones meteorológicas adversas, según el pronóstico emitido por la Comisión Nacional del Agua ( Conagua ).

El organismo indica que, durante el viernes 12 de junio de 2026, gran parte del territorio estatal, sobre todo en las zonas centro y occidental, será golpeado por lluvias intensas que podrían persistir durante varias horas. Estas precipitaciones estarán acompañadas de un viento moderado, con velocidades que oscilarán entre los 10 y los 20 kilómetros por hora, aunque se esperan ráfagas que alcanzarán entre 30 y 50 kilómetros por hora, lo que incrementa el riesgo de desprendimientos de ramas y objetos sueltos en áreas al aire libre.

Ante este escenario, las autoridades municipales y los organizadores del evento aconsejan a los aficionados que planeen asistir a los partidos que tomen precauciones especiales. Es imprescindible que los asistentes lleguen a las plazas y estadios sin paraguas, ya que su uso está prohibido dentro de los recintos para evitar daños a la infraestructura y garantizar la seguridad de los espectadores. En su lugar, se recomienda utilizar chaquetas impermeables y calzado antideslizante.

Asimismo, se sugiere a los conductores que reduzcan la velocidad y mantengan una distancia prudente, dado que la combinación de lluvia y viento puede disminuir la visibilidad y la adherencia del pavimento. Los servicios de emergencia permanecerán en alerta máxima y se ha reforzado la presencia de personal de seguridad en los accesos principales para asistir en caso de emergencias.

El pronóstico detallado incluye información climática para numerosas localidades del estado, entre ellas Guadalajara, Ameca, Arandas, Autlán de Navarro, Ciudad Guzmán, El Grullo, Encarnación de Díaz, Huejúcar, Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta, San Juan de los Lagos, Tepatitlán de Morelos, Tlaquepaque, Zapopan y Zapotiltic. En todas ellas se anticipan lluvias con intervalos de intensidad variable y la posibilidad de tormentas locales.

Los organizadores de la competición han preparado un plan de contingencia que contempla la reprogramación de los horarios de los partidos si las condiciones empeoran, así como la disponibilidad de refugios temporales para los espectadores que necesiten resguardarse. Se insta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Conagua y de la entidad organizadora, y a seguir las indicaciones de las autoridades locales para garantizar una experiencia segura y ordenada durante este importante evento deportivo





heraldodemexico / 🏆 31. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Clima Fútbol Internacional Conagua Seguridad En Eventos Pronóstico De Lluvias

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Concierto de Cuenta Regresiva de la Copa Mundial con Andrea BocelliEl tenor Andrea Bocelli liderará un concierto de cuenta regresiva de la Copa Mundial desde el Auditorio Nacional en Ciudad de México, conectando vía streaming a Toronto y Los Ángeles.

Read more »

Clima en Guanajuato para el Mundial: Lluvias y rayos durante la inauguraciónEl pronóstico del clima indica que durante la inauguración del mundial en Guanajuato, el 11 de junio, se esperan intervalos de chubascos y lluvias fuertes. Además, se esperan rachas de viento y descargas eléctricas.

Read more »

¿Se puede suspender o reprogramar la inauguración del Mundial 2026 por lluvia? Esto dice el reglamento de la FIFALluvias podrían aparecer durante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Read more »

SMN alerta por lluvias fuertes en CDMX en pleno arranque del MundialLa Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) advirtió sobre lluvias fuertes a muy fuertes, actividad eléctrica

Read more »